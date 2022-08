Uno de los símbolos presentes en la posesión del nuevo mandatario Gustavo Petro el siete de agosto, fue la imposición de la banda presidencial, por parte de La senadora María José Pizarro, hija del asesinado líder del M-19 Carlos Pizarro.

La congresista fue llamada a la tarima principal, por el presidente del Senado Roy Barreras, quien sería quien impondría la banda, sin embargo y para sorpresa, incluso de ella, no fue así.

La senadora dijo que no sabía esto, hasta el momento en que fue llamada por Barrera, para imponerle la banda presidencial a Petro, y calificó el gesto como una «trampa».

«Me enteré ahí mismo realmente. Roy Barreras me había citado el día anterior a la Plaza Bolívar, pero me dijo, por favor, ven para cuadrar unas cosas de logística. Cuando llegué me dijo ‘tengo que ensayar el tema de la banda, ven me acompañas’. Lo acompañé, pensé que era más una casualidad allí. Yo hice de presidente, él colocó la banda, o sea, lo hizo más como él iba a hacerlo junto con la gente de protocolo”, dijo Pizarro en entrevista con Blu Radio.

Un reconocimiento a Carlos Pizarro

Además, dijo que esto es un reconocimiento como mujer en la política, como madre, y como hija Carlos Pizarro, líder del M-19, asesinado 45 días después de firmar el acuerdo de paz con el gobierno.

«Tuvimos una inmensa oportunidad en 1990. Yo era tan solo una niña. Mi padre dejó las armas junto con ese grupo de hombres y mujeres en esos años, fue la primera guerrilla en América Latina en firmar un acuerdo de paz exitoso, hasta el día de hoy, porque de sus miembros ninguno regresó a las armas”, recordó la senadora.

También mencionó que su padre fue asesinado cuando era candidato a la presidencia, y que la Constitución de 1991 fue uno de sus sueños: “Tenía una intención de voto muy alta en nuestro país. Después de su asesinato se vino la materialización de uno de sus sueños, que era precisamente ese gran diálogo nacional, que se cumplió con la Constitución de 1991 y que ahora empieza a cumplirse nuevamente con ese gran acuerdo nacional que se ha convocado», agregó.