Pistoletto se refleja en el Templete de Bramante de la Academia española en Roma

Roma, 9 oct (EFE).- El reconocido artista italiano Michelangelo Pistoletto extendió hoy su obra "Pozzo specchio" (Pozo Espejo) sobre el pavimento del Templete de Bramante de la Academia de España en Roma, en el marco del 150º aniversario de esta institución.

La exposición "INFINITY. Michelangelo Pistoletto. L'arte contemporanea senza limiti" fue hoy inaugurada ante la presencia del artista, del embajador de España en Italia, Miguel Fernández-Palacios y de la directora de la Academia, Ángeles Albert.

El lugar elegido para la muestra ha sido el templete que Bramante, uno de los arquitectos más destacados del Renacimiento, realizó por encargo de los Reyes Católicos españoles a comienzos del siglo XVI en la colina romana donde, según la tradición, fue crucificado San Pedro.

El templete, de base circular y enclavado en el claustro de la Academia española, con toda su simbología, es la representación misma del Renacimiento y el Humanismo, del resurgir tras un oscuro medievo con el hombre como centro del Universo.

Y Pistoletto, uno de los grandes referentes del "Arte Povera", ha instalado un espejo en el centro de su cripta para ofrecer al visitante una puerta que lo enmarca en su tiempo actual, mostrando a sus espaldas los antiguos muros del edificio, el pasado del tiempo.

"Me parece que con mis recientes trabajos he entrado en el espejo, que he entrado activamente en esa dimensión del tiempo representada en los cuadros reflectantes. Mis trabajos dan fe de la necesidad de vivir y actuar en base a esta dimensión, a lo irrepetible de todo momento, lugar o situación presente", destacó el artista en un comunicado.

La obra, "Pozzo specchio", forma parte de una serie realizada entre 1965 y 1966 en su estudio de Turín (norte) y ahora enriquece el programa de actividades organizado por la Academia de España en Roma para conmemorar sus 150 años de historia.

