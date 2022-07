«Ahí se ven dos tumores»: Pirry mostró FOTO de examen médico

Por medio de su cuenta de Instagram, el periodista conocido como Pirry publicó una fotografía en la que dejaba ver dos tumores.

De acuerdo con los expresado por el periodista en dicha red social, tiene dos tumores pero son de los benignos.

«AYER ME METIERON UNA CÁMARA en el cuerpo y me tomaron esta foto, quién me dice por donde me metieron la cámara? (a propósito ahí se ven dos tumores, pero son de los benignos)», escribió en la publicación de Instagram.

Los seguidores de Pirry no dudaron en empezaron a especular sobre cuál parte del cuerpo ha sido fotografiado.