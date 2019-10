‘Piropos’ de Ronaldo a Cuadrado: “Es un jugador excepcional”

Previo al duelo de este martes contra el Lokomotiv de Moscú, la estrella de fútbol asistió a una rueda de prensa donde habló sobre sus compañeros de equipo y aprovechó para hacer una mención especial al colombiano Juan Guillermo Cuadrado.

Frente al cuestionamiento sobre el pronóstico para ganar el codiciado Balón de Oro, el astro se mostró firme frente al hecho de que los triunfos deben ser compartidos. “Los premios individuales no son el motor principal, pero obviamente es algo bonito. Estoy contento y orgulloso de ellos, pero la prioridad es ganar con el Juventus y con la selección. Los récords después llegarán. Para mi el fútbol cada año es un desafío”, afirmó el portugués.

Cuando le preguntaron sobre sus compañeros de equipo, el futbolista resaltó el trabajo de los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala como “fantásticos”, así como hizo mención de Federico Bernardeschi y Juan Guillermo Cuadrado: “Son jugadores excepcionales y trabajan lo mejor posible”.

Así mismo, se refirió al tema de su edad y de lo que verdaderamente lo hace feliz: “Tener 33-34 años no significa que se esté en el final de la carrera. Lo estoy demostrando, me siento aún más en forma, lúcido y maduro. ¿Sabes lo que me hace feliz? Ganar, llegar a casa y ver felices a mis hijos, que me felicitan. Esa es mi motivación.”