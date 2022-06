Recuerdan cuando Piqué dijo que prefería el fútbol a tener sexo con Shakira

Ahora confirmada ruptura de Shakira y Gerard Piqué y tras conocerse que el futbolista le fue infiel a la cantante, las críticas y ofensas en contra del español han inundado las redes sociales.

Como nada es imborrable del internet y las redes sociales, muchos han sacado varios recuerdos que han dejado a un lado la credibilidad de Piqué, sacando a colación el hecho de que el jugador saboteó a su colega Lionel Messi, estafó a su equipo de futbol, y la nueva perla que se le encontró fue una entrevista donde sus desmedidas palabras le han costado aún más a su reputación.

Gerard Piqué dio una entrevista y en la conversación reveló una confesión que no fue dimensionada al momento de ser dicha.

La confesión de Piqué.

El jugador de fútbol español dijo: «Hace tiempo que tengo tanto dinero como el presupuesto del Espanyol. Me gusta más ir al campo del Espanyol que al del Madrid. Yo me alegro cuando el Espanyol sube a Primera porque voy a ir allí a jugar. Me gusta ir allí, entrar al terreno de juego, que te silben desfigurados. Que te rías y se cabreen todavía más. No hay nada como eso en el mundo. Diría que es mejor que el sexo. Lo disfruto muchísimo más que contra el Madrid».

Las declaraciones de Gerard Piqué no le cayeron en gracia a nadie, ya que la evidencia del amor que la colombiana sentía por Piqué era más que clara al ver las redes sociales de Shakira, donde se le podía ver muy afectiva con Piqué y sus triunfos con el Fútbol Club Barcelona.

