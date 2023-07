Piqué le envía ‘tremendo indirectazo’ a Shakira en medio de una entrevista

Los dos han comenzado vidas diferentes, nuevos amores, nuevos proyectos.

En una entrevista que el exfutbolista concedió para el programa el Larguero dejó mucho de qué hablar con sus contundentes respuestas.

El periodista le preguntó si él extrañaba el fútbol, a lo que sin pensar respondió “Cero, es bestia, pero no”.

Además puntualizó que “O sea es una etapa de mi vida que ha pasado. En su momento, cuando tomas la decisión de irte, la tomas y yo estoy muy frío. Mirar atrás te sirve para muy poco. Me fue increíblemente, mucho mejor de lo que había esperado, me siento super orgulloso de lo que he vivido, creo que ni soñando me habría salido tan bien. El hecho de hacer toda mi carrera o casi toda mi carrera en el club de mi vida y ganar todo lo que llegué a ganar, pero quedarme en el pasado y disfrutando de todos mis éxitos creo que sería un error porque al final eso ya no te da más”

Fue ahí donde los internautas aseguraron que la palabras “Quedarme en el pasado sería un error” eran para la cantante colombiana Shakira, ya que se presume que el de su pasado no quiere saber mucho.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Más noticias de Entretenimiento.