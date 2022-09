VIDEO. Pipe Calderón habló sobre la muerte de su exprometida

El cantante de vallenato Pipe Calderón habló sobre la muerte de su exprometida, Carolina Vidal. El artista se pronunció luego de que se corriera el rumor de que la mujer habría fallecido presuntamente por una sobredosis.

Por medio de sus estados de Instagram, Pipe Calderón confirmó la noticia

“No sabía si hacer esta historia. Lamento mucho hacer este tipo de historias sobre todo cuando es de un ser querido que se va, una persona tan joven como Carolina, mi ex. Me dieron la noticia de que se murió, yo no lo podía creer, todavía yo no lo creo”, comenzó diciendo el cantante.

Pipe Calderón pidió respeto respeto hacia la familia de Vidal. “Llamé a la mamá me dice que sí, que sí murió, que estaba en Italia, la verdad no quise ni siquiera preguntar muchos detalles, porque, pues por respeto no había hablado aquí porque la verdad me parece tenaz, yo creo que nadie, pues, está preparado como para ese tipo de cosas, así que bueno, les pido así muchísimo respeto por la familia de Carolina, no sé, le deseo mucha paz, que Dios la tenga en su gloría y bueno, a la familia mucha fortaleza”, expresó Calderón.