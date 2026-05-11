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    ¡Pioneros en Colombia! El ITM descentraliza su restaurante universitario y lleva raciones a los barrios de Medellín

    La Comuna 2 priorizó, a través de Presupuesto Participativo, la destinación de recursos para componente alimentario de sus estudiantes del ITM

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Pioneros en Colombia! El ITM descentraliza su restaurante universitario y lleva raciones a los barrios de Medellín

    Resumen: Esta expansión territorial es el resultado de un ejercicio democrático y de gobernanza local, gracias a la decidida gestión de los habitantes de la comuna 2Santa Cruz

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Institución Universitaria ITM marca un hito en el bienestar estudiantil al extender los servicios de su restaurante universitario a los territorios, como parte de su estrategia de descentralización educativa ITM en mi Barrio. Este esfuerzo busca eliminar las limitaciones de acceso a la educación superior mediante el suministro de alimentación balanceada.

    “No se trata solo de descentralizar la formación académica junto con los servicios de bienestar universitario, hoy estamos descentralizando este programa alimentario y somos la primera institución universitaria del país en llevar esta iniciativa directamente a los barrios de Medellín”, manifestó el rector del ITM, Alejandro Villa Gómez.

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    «Somos la primera institución universitaria del país en llevar esta iniciativa directamente a los barrios de Medellín”, manifestó el rector del ITM, Alejandro Villa Gómez. Foto: Cortesía

    Con una trayectoria sólida que ya suma más de 180.000 raciones entregadas en los campus Robledo y Fraternidad, y en las sedes de Castilla, C4ta y Floresta, la institución trasciende sus muros para asegurar que el factor nutricional no sea un impedimento en el proceso formativo de los futuros profesionales. Durante 2025, el restaurante universitario benefició a 6.269 alumnos de pregrado en condiciones de vulnerabilidad y, en lo que va del presente año, ha atendido a 4.874 beneficiarios con servicios de desayuno, almuerzo y cena.

    Al descentralizar este beneficio, el ITM proyecta un promedio diario de 85 raciones adicionales en los barrios, impactando directamente a 223 estudiantes que ahora reciben sus alimentos de lunes a viernes en sus propias comunidades, facilitando así su permanencia y optimizando su rendimiento académico, al reducir los costos y tiempos de desplazamiento.

    “Es fundamental acercar la alimentación, especialmente a quienes venimos de trabajar y luego debemos seguir estudiando en casa. Facilitar este proceso es sumamente importante para nuestro bienestar como universitarios”, aseguró Dayana Agudelo, estudiante de Tecnología Administrativa de ITM en mi Barrio.

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    La comuna 2-Santa Cruz priorizó recursos de Presupuesto Participativo para garantizar la alimentación de sus estudiantes adscritos al ITM. Foto: Cortesía

    Esta expansión territorial es el resultado de un ejercicio democrático y de gobernanza local, gracias a la decidida gestión de los habitantes de la comuna 2 -Santa Cruz-. Ellos priorizaron, a través de las votaciones de Presupuesto Participativo, la destinación de recursos específicos para que el componente alimentario llegue a los estudiantes del ITM residentes en la zona.

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    Con este programa se impacta directamente a 223 personas. Foto: Cortesía

    “La comunidad de Santa Cruz celebra con gratitud la llegada del restaurante universitario. A través de esta prueba piloto, buscamos que los estudiantes del sector aprovechen al máximo este beneficio, fruto de la gestión conjunta entre la Junta Administradora Local y la institución universitaria”, expresó Jhon Alexander Cardona Díaz, líder comunal.

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    Esta expansión territorial es el resultado de un ejercicio democrático y de gobernanza local. Foto: Cortesía

    Esta iniciativa se articula de manera estratégica con la Alianza Medellín Cero Hambre, alineando los recursos con la meta de ciudad de disminuir los índices de inseguridad alimentaria. De esta manera, el ITM se suma a la Administración Distrital para combatir el hambre, entendiendo que una nutrición adecuada es la base fundamental para el desarrollo del talento humano.

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    Esta iniciativa se integra a la Alianza Medellín Cero Hambre para combatir la inseguridad alimentaria. Foto: Cortesía

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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