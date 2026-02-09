Con su promesa de “tolerancia cero” contra el crimen, Pinzón recibió multitudinario respaldo en Antioquia

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
    Publicado por: Julian Medina

    Resumen: Durante su gira por Antioquia iniciada el 6 de febrero de 2026, Juan Carlos Pinzón presentó su plan de seguridad "Tolerancia Cero", compuesto por 120 medidas para combatir el crimen, y enfatizó la necesidad de proteger al sector empresarial como motor del progreso nacional. En encuentros masivos en Medellín, Copacabana y otros municipios, el candidato hizo un llamado urgente a defender las instituciones y la democracia en las urnas, invitando a la ciudadanía a votar por él en la Gran Consulta por Colombia del próximo 8 de marzo para consolidar un liderazgo basado en el orden y la autoridad.

    Con una agenda centrada en la seguridad democrática y el fortalecimiento económico, el precandidato Juan Carlos Pinzón recorrió Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá, consolidando su propuesta de cara a la Gran Consulta por Colombia que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo.

    Seguridad: El eje central de su propuesta

    Durante su visita al municipio de Copacabana, Pinzón presentó ante una multitud de más de 500 personas su plan de seguridad denominado “Tolerancia Cero. Según el candidato, este programa está compuesto por seis ejes estratégicos y más de 120 medidas específicas diseñadas para desarticular estructuras del narcotráfico y la delincuencia organizada.

    “Los colombianos no pueden seguir viviendo con miedo. Aquí los que deben tener pánico son los criminales”, sentenció Pinzón, quien además prometió un fortalecimiento sin precedentes a las Fuerzas Militares y de Policía.

    Cortesía.

    Respaldo al sector productivo

    En Medellín, la jornada incluyó encuentros clave con el sector empresarial. Pinzón defendió la tesis de que la estabilidad social está intrínsecamente ligada al éxito del sector privado. Para el candidato, proteger a quienes generan empleo es la única vía para garantizar el progreso de las familias colombianas.

    Cortesía.

    Un llamado a las urnas

    Ante más de mil ciudadanos en la capital antioqueña, Pinzón elevó el tono político, advirtiendo sobre los riesgos que, según él, enfrentan las instituciones y la democracia en el país. El exministro fue enfático en pedir el voto de los antioqueños para la consulta del 8 de marzo, definiendo la contienda como un momento decisivo para el futuro de la nación.

    “Este es el momento de decidir si nos dejamos arrebatar el país o si lo defendemos con carácter, orden y autoridad”, manifestó ante sus simpatizantes.

    Cortesía.

    Con su promesa de “tolerancia cero” contra el crimen, Pinzón recibió multitudinario respaldo en Antioquia

    Julian Medina

    Julian Medina

Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


