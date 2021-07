Pink se ofrece a pagar multa de atletas que se negaron a jugar en bikini

La cantante estadounidense Pink ha ofrecido su apoyo con el equipo de balonmano femenino, hasta dijo pagar las multas con las que fueron castigadas por no jugar en bikini en un reciente juego de campeonato.

El equipo femenino de balonmano de playa de Noruega fue multado por negarse a jugar con los uniformes en un partido de campeonato europeo. El equipo usó pantalones cortos elásticos para protestar por las braguitas de bikini reglamentarias.

«Estoy MUY orgullosa del equipo femenino de balonmano playero de Noruega POR PROTESTAR LAS REGLAS MUY SEXISTAS SOBRE SU ‘uniforme’. La federación europea de balonmano DEBE SER MULTA POR SEXISMO. Bien por ustedes, señoras. Estaré encantado de pagar las multas por usted. Seguid así», expresó la cantante a través de su cuenta de Twitter.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

— P!nk (@Pink) July 25, 2021