¡Qué pesar! Más de 60 pingüinos murieron luego de ser picados por abejas

Una lamentable noticia se dio a conocer en los últimos días y tiene que ver con la muerte de 63 pingüinos africanos, cuyos cuerpos fueron encontrados en la playa Simon’s Town, a unos 40 kilómetros de Ciudad del Cabo, con picaduras de abeja.

La noticia la dio a conocer la Fundación de África Austral para la Conservación de las Aves Costeras -Sanccob-, en donde uno de sus veterinarios informó que: «Las abejas picaron a estas aves hasta causarles la muerte»; asimismo, dijo que lo que pasó es «raro e inhabitual».

Además, también se conoció que varias abejas fueron encontradas ya muertas junto a los cadáveres de los pingüinos en esta playa, los cuales presentaban picaduras en varias partes de su cuerpo, incluso cerca de sus ojos.

Es de resaltar que estos 63 pingüinos pertenecían a una especie en peligro de extinción y se les realizará -aparte de las autopsias- otra clase de pruebas para identificar enfermedades o tóxicos.

Let’s help save an endangered species together! Adopt and name an African penguin today! 🐧 Your adoption will help contribute to paying for their food, medication, supplements and any care they care require. #savetheafricanpenguin #marineconservation #savesseabirds pic.twitter.com/iKUUC038QY

— SANCCOB (@SANCCOB) September 18, 2021