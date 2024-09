¡Todos con Alonso! El piloto colombiano de Moto3 partirá segundo en el Gran Premio de la Emilia – Romaña

El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team David Alonso saldrá este domingo, 22 de septiembre, desde la segunda posición de parrilla.

El corredor se ubicó segundo después de sufrir una caída en la clasificación del Gran Premio de la Emilia – Romaña.

A diferencia de ayer, durante la jornada salió el sol durante todo el día en el Misano World Circuit – Marco Simoncelli, lo que permitió que en el último entrenamiento mejoraran los tiempos.

Un gran premio más, Alonso ha conseguido el pase directo a la Q2, tras marcar el segundo mejor crono en la última sesión de entrenamiento.

En la clasificación, el colombiano ha sido muy fuerte desde el inicio. En los primeros minutos, ha marcado la referencia al parar el crono en 1:40.453.

El piloto colombiano de Moto3 partirá segundo

Gracias a este registro, Alonso ha ocupado la primera posición la mayor parte de la sesión. Sin embargo, en su último intento, cuando trataba de mejorar su tiempo, se fue al suelo.

Pese a la caída solo un piloto logró superarlo: Taiyo Furusato. El japonés, que ha disputado la Q1, brilló en los últimos minutos del cronometrado para conseguir su primera pole en Moto3 tras batir a Alonso por 59 milésimas.

La primera fila de parrilla la completará Ángel Piqueras, que se ha quedado a solo 66 milésimas del tiempo del japonés.

La igualdad en la clasificación del Gran Premio de la Emilia – Romaña ha sido máxima, pues desde Furusato hasta Iván Ortolá, que ha terminado cuarto, solo ha habido 67 milésimas de diferencia.

David Alonso, al término de la jornada de clasificación dijo que “tenía un objetivo claro: irme a la cama sabiendo que he dado mi 95% y que no me he dejado ningún detalle, porque ayer quizá estuve demasiado relajado”.

El corredor es líder del Moto3 y así quiere seguir, luego de que se cumpla el Gran Premio de la Emilia – Romaña.

