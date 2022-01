Video: ¡Impactante! Piloto se estrelló y al caer la aeronave fue embestida por un tren, pero él se salvó

Un insólito e impactante accidente aéreo se presentó en Estados Unidos, aunque por fortuna el piloto, que estuvo a punto de morir en dos ocasiones, resultó solo herido, en un hecho sin precedente, al menos en los últimos meses.

Según se pudo conocer, los hechos ocurrieron en Los Ángeles, cuando un piloto se accidentó, aterrizando de emergencia sobre los rieles de un ferrocarril. La caída del avión pequeño le generó lesiones en su cuerpo, sin embargo, sobrevivió a esta.

Pese a que estaba con vida, el piloto volvió a verse en riesgo, pues los rieles del ferrocarril aún sirven y en ese momento pasó un tren a toda velocidad, que se llevó la aeronave por delante.

Por fortuna, policías de Foothill llegaron para socorrer al hombre, logrando sacarlo del avión justo antes de que pasara el ferrocarril, y aunque se ve visiblemente herido, se salvó de morir en el impacto del tren.

“Los oficiales de la División Foothill demostraron heroísmo y acción rápida al salvar la vida de un piloto que hizo un aterrizaje de emergencia en las vías del tren en San Fernando Rd. y Osborne St., justo antes de que un tren que se aproximaba chocara con el avión”, dicen en redes sociales.

OMG—Train collides with a crashed plane just 2 seconds after @LAPDFoothill police pull the pilot from the wreckage earlier today. The bystander who recorded this was nearly hit by large flying debris. LAPD officer’s body cam further below👇—amazing heroism 🙏 https://t.co/HFbd47q9a0 pic.twitter.com/pJssGZsrPM

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022