Tragedia en el deporte: Piloto de 14 años falleció en trágico accidente

El joven piloto Hugo Millán, de 14 años de edad, falleció luego de fatal accidente durante durante una carrera este domingo en el circuito de Motorland de la localidad aragonesa de Alcañiz, España.

«Lamentamos comunicar que nuestro piloto de la Hawkers European Talent Cup, Hugo Millán, ha fallecido tras un terrible accidente. El suceso se ha producido en la primera carrera de la HETC en el circuito de MotorLand Aragón, donde se disputaba la quinta ronda del FIM CEV Repsol», escribió en un comunicado en su página web Cuna de Campeones, equipo para el que corría el piloto de Huelva.

«Tras la caída, dirección de carrera ha mostrado bandera roja y las asistencias médicas han acudido de inmediato al lugar del accidente siguiendo el protocolo habitual. Más tarde ha sido trasladado al centro médico», añadió el comunicado.

Según el diario español Marca, el joven se fue al suelo y el piloto Milan Pawelec, no pudo esquivarlo y lo golpeó con la rueda en la espalda y el cuello.

We are deeply saddened to report that Hugo Millán succumbed to his injuries after a crash in the HETC race.

We send all our love and support to his family, team and loved ones.

We will miss you Hugo. pic.twitter.com/IuSlkdCzxJ

— FIM CEV Repsol (@CEVMotorcycle) July 25, 2021