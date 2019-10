Pillaron a Ben Affleck en un casino luego de su show borracho en plena calle de Los Ángeles

El portal TMZ fue el que publicó el video de Ben Affleck borracho al punto de no poder mantenerse en pie y hoy salieron a la luz más fotos de lo que sería la continuación de una noche de fiesta y muchos excesos.

Ben se ve extremadamente ebrio en el video de TMZ y este muestra cuando entra a una camioneta con una chica rubia para irse supuestamente a su casa, sin embargo, su destino fue un casino, donde le tomaron más imágenes de aquella noche, en la que obtuvo 20.000 dólares en fichas y ganó $1.500 en 12 minutos.

Algunos testigos dicen que Affleck casi se cae de su silla por su estado de embriaguez y que siempre estuvo acompañado de la mujer rubia, que fue identificada como la cantante y compositora de Hollywood Katie Cherry.

Ben se pronunció el pasado domingo sobre este suceso y dijo que había cometido un error, pero que no iba a permitir que eso lo “descarrile” de recuperar su vida y su familia.

Is this @LIVEattheBike as well as @BicycleCasino legend @ArtPapazyan @CommerceCasino

Also drunk @BenAffleck #poker pic.twitter.com/EHG1RZdb1G

— Peter “Hova” Lenkey (@ucanthateme) October 29, 2019