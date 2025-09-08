Resumen: Este hecho de maltrato animal generó indignación en la comunidad, y la Policía Nacional reafirma su compromiso de rechazar y judicializar cualquier acto de violencia contra los seres sintientes

¡Pilla´ito mijo! Apuñaló a un perrito y escondió el cuchillo en un pantanero

La Policía Nacional, en coordinación con la Armada Nacional en el municipio de Nuquí, logró la captura de un ciudadano señalado de atacar con arma cortopunzante a un canino, provocándole la muerte.

El caso se conoció gracias a la llamada oportuna de la comunidad a la estación de Policía, que permitió la reacción inmediata de los uniformados. Al llegar al lugar, se evidenció al canino gravemente herido, confirmando posteriormente su fallecimiento a causa de las lesiones recibidas.

La propietaria del animal, con profundo dolor, identificó al agresor, quien intentó deshacerse del arma arrojándola a una zona pantanosa. El ciudadano fue trasladado de inmediato a la estación de Policía de Nuquí, para su judicialización y presentación ante la autoridad competente.

Este hecho de maltrato animal generó indignación en la comunidad, y la Policía Nacional reafirma su compromiso de rechazar y judicializar cualquier acto de violencia contra los seres sintientes, fortaleciendo la protección de la vida en todas sus formas.

La policía se pronunció «la muerte de este canino nos duele como institución y como sociedad. Rechazamos con firmeza cualquier acto de crueldad contra los animales».

las autoridades invian a la ciudadanía a denunciar oportunamente, porque juntos «podemos detener el maltrato y construir un Chocó más justo y solidario». Expresó el coronel José Hair Urrego Baquero, comandante del Departamento de Policía Chocó.

