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    ¡Pillados con «los pantalones abajo»! Pareja «madurita» desató pasiones en pleno vuelo y así terminaron

    La Jefa de Cabina sorprendió a los dos adultos con las «prendas bajas» a la altura de las rodillas, en asientos de la exclusiva zona de primera clase.

    Publicado por: SoloDuque

    Imagen elaborada con IA para ilustrar la nota
    Imagen elaborada con IA para ilustrar la nota
    ¡Pillados con «los pantalones abajo»! Pareja «madurita» desató pasiones en pleno vuelo y así terminaron

    Resumen: De acuerdo con la denuncia formal, la Jefa de Cabina sorprendió a los dos adultos mayores con las "prendas bajas" a la altura de las rodillas en los asientos de la exclusiva zona de primera clase

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un insólito y bochornoso incidente alteró la tranquilidad de un vuelo internacional de la aerolínea Copa Airlines (CM 836), procedente de Panamá con destino a la ciudad de Rosario. Lejos de tratarse de una imprudencia juvenil, los protagonistas de este escándalo fueron dos adultos maduros que decidieron dar rienda suelta a sus pasiones en la cabina ejecutiva, terminando detenidos por las autoridades.

    Los acusados fueron identificados como Marcelo Cagiao, de 55 años, y Sandra Olivera, de 60, demostrando que el exhibicionismo en este caso no fue un asunto de «jovencitos».

    «La gente estaba espantada»: El relato de los testigos

    El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado sábado y generó un fuerte impacto entre los pasajeros y la tripulación. Según el relato de los testigos que presenciaron el desenlace de la situación, el suceso provocó demoras al momento de aterrizar y desembarcar.

    Para evitar un caos mayor dentro de la aeronave mientras llegaban las autoridades, las azafatas recurrieron a una táctica de distracción: les indicaron a los pasajeros que se trataba de un tema de «seguridad nacional» y les ordenaron permanecer sentados. «La gente estaba espantada», relató uno de los testigos sobre el tenso y vergonzoso momento vivido a bordo.

    Semidesnudos en los asientos VIP y con cargos penales

    De acuerdo con la denuncia formal, la Jefa de Cabina sorprendió a los dos adultos mayores con las «prendas bajas» a la altura de las rodillas en los asientos “1F” y “1E” de la exclusiva zona de primera clase.

    Ante la gravedad del acto, la tripulación solicitó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad en tierra:

    La captura: Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) abordaron la aeronave y aprehendieron a Cagiao (55) y Olivera (60).

    El proceso judicial: El supervisor de la aerolínea confirmó que se inició una acción penal contra los dos adultos por el delito de «exhibiciones obscenas».

    Protocolo: Siguiendo el conducto regular, las autoridades aeroportuarias se comunicaron con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, trasladando a los veteranos amantes a una comisaría local para la respectiva toma de datos y fotografías de rigor.

    Este martes salieron a la luz las primeras imágenes del procedimiento, confirmando la identidad y la edad de la pareja que transformó un vuelo de rutina en un escándalo policial.

    semidesnudos en pleno vuelo

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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