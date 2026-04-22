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    ¡Pilladito «mono»! A la cárcel, uno de los mayores reclutadores de menores para el «frente Iván Ríos» de las disidencias farc

    Alias “el mono” ubica a los menores de edad en los entornos educativos y los convence de hacer parte de las disidencias

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Pilladito «mono»! A la cárcel, uno de los mayores reclutadores de menores para el «frente Iván Ríos» de las disidencias farc

    Resumen: Ae le atribuye ubicar a los menores de edad en los entornos educativos, identificar sus gustos, necesidades y redes de apoyo familiar; y posteriormente convencerlos de hacer parte de las disidencias, con falsas promesas

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación y denuncias recibidas de comunidades indígenas y poblaciones vulnerables de Guaviare y Vaupés, pusieron en evidencia a quien sería uno de los mayores reclutadores de menores de edad para las estructuras armadas de las disidencias de las Farc en el oriente del país.

    Jefferson Sánchez Correa, alias El Mono, presunto integrante del autodenominado frente Iván Ríos, es señalado de perfilar, contactar y facilitar la incorporación ilegal de niños, niñas y adolescentes al grupo armado ilegal mediante engaños, amenazas o aprovechamiento de vínculos personales desde marzo de 2022.

    En ese sentido, se le atribuye ubicar a los menores de edad en los entornos educativos, identificar sus gustos, necesidades y redes de apoyo familiar; y posteriormente convencerlos de hacer parte de las disidencias con falsos ofrecimientos de remuneraciones monetarias o intimidaciones.

    En el curso de las actividades de policía judicial se conoció que un adolescente que habría sido reclutado por Sánchez Correa murió el 30 de marzo de 2025, en medio de un combate registrado en Solano (Caquetá); y otro fue asesinado el 11 de agosto de 2024, en Cucurú (Vaupés) luego de irse de una zona campamentaria.

    Jefferson Sánchez Correa, alias El Mono. Captura de video de la Fiscalía

    Jefferson Sánchez Correa, alias El Mono. Captura de video de la Fiscalía

    Asimismo, hay evidencia de que sería el encargado de imponer normas de comportamiento a las comunidades y fijar pagos por el supuesto incumplimiento de sus directrices, además de participar en la planeación de homicidios selectivos y desplazamientos forzados.

    Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión, desplazamiento forzado y financiación del terrorismo; reclutamiento ilícito y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido.

    El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

    Esta información se publica por razones de interés general.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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