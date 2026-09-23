¡Pilas, váyase por otro lado! Manifestación del ITM va rumbo a la Universidad de Antioquia

Resumen: De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades sobre las 3:00 p. m., la situación en las vías presenta las siguientes novedades
Minuto30.com .- La Secretaría de Movilidad de Medellín emitió una alerta de tránsito para la tarde de este miércoles debido a una movilización ciudadana que afecta el flujo vehicular en el noroccidente de la ciudad.
De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades sobre las 3:00 p. m., la situación en las vías presenta las siguientes novedades:
Punto de concentración: La manifestación se registra sobre la Transversal 73 con carrera 76, en los alrededores de la sede del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM).
Ruta proyectada: Según la información preliminar de la entidad, la marcha avanza con rumbo aparente hacia las instalaciones de la Universidad de Antioquia.
Las autoridades de tránsito hacen un llamado a los ciudadanos para transitar con extrema precaución por la zona, planear sus viajes buscando rutas alternas para evitar congestiones y acatar en todo momento las indicaciones de los agentes en la vía.
⚠️⛔️ A esta hora se presenta manifestación ciudadana en la Transversal 73 con carrera 76, en inmediaciones del ITM, al parecer con rumbo hacia la Universidad de Antioquia.
Recomendamos transitar con precaución y atender las indicaciones en vía. pic.twitter.com/CGYjooYx9Z
— Movilidad – Alcaldía de Medellín (@movilidad_med) September 23, 2026
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios