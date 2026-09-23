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Resumen: De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades sobre las 3:00 p. m., la situación en las vías presenta las siguientes novedades

¡Pilas, váyase por otro lado! Manifestación del ITM va rumbo a la Universidad de Antioquia

Minuto30.com .- La Secretaría de Movilidad de Medellín emitió una alerta de tránsito para la tarde de este miércoles debido a una movilización ciudadana que afecta el flujo vehicular en el noroccidente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades sobre las 3:00 p. m., la situación en las vías presenta las siguientes novedades:

Punto de concentración: La manifestación se registra sobre la Transversal 73 con carrera 76, en los alrededores de la sede del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM).

Ruta proyectada: Según la información preliminar de la entidad, la marcha avanza con rumbo aparente hacia las instalaciones de la Universidad de Antioquia.

Las autoridades de tránsito hacen un llamado a los ciudadanos para transitar con extrema precaución por la zona, planear sus viajes buscando rutas alternas para evitar congestiones y acatar en todo momento las indicaciones de los agentes en la vía.

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