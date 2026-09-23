Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Pilas, váyase por otro lado! Manifestación del ITM va rumbo a la Universidad de Antioquia

    Las autoridades de tránsito hacen un llamado a los ciudadanos para planear sus viajes buscando rutas alternas para evitar congestiones

    Publicado por: SoloDuque

    barranquilla udea
    ¡Pilas, váyase por otro lado! Manifestación del ITM va rumbo a la Universidad de Antioquia

    Resumen: De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades sobre las 3:00 p. m., la situación en las vías presenta las siguientes novedades

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- La Secretaría de Movilidad de Medellín emitió una alerta de tránsito para la tarde de este miércoles debido a una movilización ciudadana que afecta el flujo vehicular en el noroccidente de la ciudad.

    De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades sobre las 3:00 p. m., la situación en las vías presenta las siguientes novedades:

    Punto de concentración: La manifestación se registra sobre la Transversal 73 con carrera 76, en los alrededores de la sede del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM).

    Ruta proyectada: Según la información preliminar de la entidad, la marcha avanza con rumbo aparente hacia las instalaciones de la Universidad de Antioquia.

    Las autoridades de tránsito hacen un llamado a los ciudadanos para transitar con extrema precaución por la zona, planear sus viajes buscando rutas alternas para evitar congestiones y acatar en todo momento las indicaciones de los agentes en la vía.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    INLINE DOWNHILL

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.