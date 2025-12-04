¡Pilas, todavía hay cupos! Cali esteriliza a sus mascotas, gratis

A pocas semanas de terminar el 2025, el Centro de Bienestar Animal (CBA), de la Alcaldía de Cali, confirmó que aún quedan cupos gratuitos para que los caleños esterilicen a sus perros y gatos. Se trata de un servicio clave para la salud de las mascotas y el control responsable ante la sobrepoblación en la ciudad.
La Administración Distrital, en cabeza del alcalde Alejandro Eder, continúa respondiéndole a la ciudadanía con resultados concretos: a la fecha, el CBA ha realizado más de 9600 esterilizaciones, cifra importante que refleja el compromiso con el bienestar animal y la salud pública.
“Principalmente, lo que intentamos con estas esterilizaciones es a nivel de comportamiento, para hembras y machos. Evitamos, por ejemplo en felinos, que no se nos escapen y que lleguen con enfermedades infectocontagiosas y virales como el sida y la leucemia. Podemos evitar también patologías relacionadas con tumores mamarios, tumores a nivel de la próstata y del sistema reproductivo y la endometritis, vulgarmente conocida como piometra”, explicó la médica veterinaria Tatiana Fajardo.
Edades recomendadas para esterilizar
“Recomendamos que a nuestro móvil de esterilización se pueden acercar con mascotas a partir de los 6 meses y hasta 6 años de edad. Pero si tiene más de 6 años, puede venir a las instalaciones principales del CBA y hacemos todo el proceso a nivel de consulta para agendarlo”, orientó la profesional.
El Centro de Bienestar Animal reitera que todavía hay cupos disponibles y que las esterilizaciones continuarán hasta agotar agenda.
“Hemos hecho aproximadamente 9000 esterilizaciones y de nuevo queremos invitar a toda la comunidad para que se acerquen: todavía hay cupos. Estamos en diciembre, pero igual todavía tenemos cupos. Pueden acercarse de manera gratuita”, enfatizó Tatiana Fajardo.
La ciudadanía puede mantenerse informada sobre jornadas y puntos de atención, a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Cali y el CBA en Instagram: @proteccionanimalcali.
Jornadas de esterilizaciones
| Jueves 4 de diciembre: Centro de Zoonosis de la Comuna 8 (carrera 9 # 27-07), a las 7:00 a.m.
| Viernes 5 de diciembre: barrio República de Israel (Comuna 16), cancha La Tercera (entre las carreras 43 y 45), a las 7:00 a.m.
Recuerde que esterilizar es un acto de amor, responsabilidad y prevención.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios