¡Pilas, sin Gallo y sin Betancur! Anunciaron los árbitros de la última fecha de los cuadrangulares

Sin Nicolás Gallo y sin Carlos Betancur, los árbitros del controvertido fuera de lugar en el partido de Nacional contra Millonarios, anunciaron los jueces de la última fecha de los cuadrangulares.

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, que es la encargada y o la Dimayor, dio a conocer la lista de árbitros.

Estos serán los que dirigirán en la fecha 6 por los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay Dimayor Il-2024.

Coincidencialmente, después del partido del polémico fuera de lugar, con pie virtual, ni Betancur ni Gallo fueron llamados de nuevo.

Para el juego del América de Cali contra Junior, el juez central será Héctor Rivera y los asistentes Richard Ortiz y Camilo Portela. En el VAR de ese juego estará Heider Castro y el AVAR, Mauricio Pérez.

En el partido del Deportes Tolima contra Once Caldas, el árbitro será Jhon Hinestroza y los asistentes Juan C. García y Camilo Sánchez. El VAR será Jhon Perdomo y el AVAR Never Manjarrez.

Para el compromiso de Independiente Santa Fe contra Atlético Nacional, el juez será Carlos Ortega y los asistentes David Fuentes y Arbis Acosta. El VAR Fernando Acuña y la AVAR, María Daza.

Finalmente para el juego del Deportivo Pasto contra Millonarios el juez será José Ortiz y los asistentes Alexander Guzmán y Jesús Otero. El VAR será Luis Trujillo y el AVAR, John León.

Todos los partidos serán este domingo, 8 de diciembre. Los del grupo B jugarán en simultáneo desde las 4:30 de la tarde, mientras los del A lo harán desde las 7 de la noche.

