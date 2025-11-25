Resumen: Esta oferta variada permite que tanto perfiles en etapa inicial como personas con formación avanzada encuentren opciones acordes con sus expectativas.

¡Pilas pues, termine el año con empleo! Acceda a 928 vacantes de forma virtual hasta el sábado 29 de noviembre

¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 928 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 29 de noviembre 2025.

Las oportunidades laborales se concentran principalmente en servicios, comercio, industria y transporte, con rangos salariales que en su mayoría oscilan entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Postúlate de manera virtual. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el sábado 29 de noviembre, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno.

De las 928 vacantes disponibles, hay 325 dirigidas a técnicos y tecnólogos lo que reprssenta en 35 % y 250 a profesionales representando el 26,9 %, lo que demuestra la sostenida demanda de talento con formación superior y especializada en distintos sectores de la ciudad.

“Bogotá continúa consolidándose como una ciudad que valora el talento y abre puertas para el crecimiento profesional. La diversidad de vacantes disponibles demuestra que las empresas siguen apostando por perfiles técnicos y profesionales, pero también por perfiles sin educación superior, y nuestro reto es acercar estas oportunidades a toda la ciudadanía”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 29 de noviembre de 2025

Analista senior de cartera.

Abogado inmobiliario.

Analista senior de contabilidad.

Analista senior de control y gestión.

Analista senior de impuestos.

Analista senior de categoría.

Analista senior de expansión.

Analista senior de nómina.

Analista senior de infraestructura T.I.

Coordinador de cartera.

Especialista de contabilidad.

Supervisor de activaciones.

Administrador de infraestructura cloud – experiencia en Azure.

Consultor UEMS.

Auxiliar de cocina.

Montacarguista.

Asesor punto de venta.

Call center Falabella.

Asesor comercial Falabella.

Ejecutivo comercial Falabella

Arquitecto.

Diseñador gráfico.

Inspector SST.

Cajeros 44h.

Staff comercial 44h.

Crew – servicio al cliente y/o cocina.

Auxiliar DCA – discapacidad.

Administrador de restaurante o almacenes de grandes superficies.

Auxiliares de instalación motorizados.

Abogado.

Jefe contable.

Coordinador administrativo y comercial bilingüe.

Analista de comercio exterior.

Educador call center (enfermería).

Store lead (supervisor de tienda).

Regente de farmacia.

Auxiliar de farmacia.

Recepcionista de mercancía (técnico en logística).

Técnico eléctrico de mantenimiento con tarjeta CONTE

Auxiliar de mantenimiento.

Técnico de mantenimiento locativo.

Auxiliar de enfermería.

Enfermera jefe.

Analista de talento humano y seguridad y salud en el trabajo.

Maestro de obra.

Inspector SISO / residente SST para obra.

Practicante de diseño arquitectónico / modelador BIM.

Practicante o aprendiz en presupuesto para obra.

Cajero auxiliar – principal.

Recepcionistas bilingües.

Operario de producción.

Embajador de marca.

Ingeniero de datos.

Gestor de mantenimiento motores industriales.

Analista de mantenimiento motores industriales.

Coordinador de logística/despachos.

Mantenimiento industrial.

Asesor comercial y canal de ventas externa.

Ejecutivo empresario micro pequeño.

Asesor front.

Técnico eléctrico industrial.

Técnico mecánico industrial.

Técnico mecánico B.

Profesional TICS e ITS.

Asesor call center.

Asesor comercial y servicio al cliente.

Service client analyst.

Desarrollador frontend Angular.

Agente call center.

Técnico de refrigeración.

Líder comercial.

Analista cloud N1.

Analista cloud.

Analista ciberseguridad N1.

Analista administrativo.

Líder administrativo y logístico.

Profesional en seguridad y salud en el trabajo.

Desarrollador junior de automatización.

Analista de cartera y PQRs.

Analista financiero.

Ejecutivo de captaciones senior.

Auxiliar integral (cajero financiero).

Profesor sector gastronomía.

Profesor sector gastronomía 1.

Profesor sector audiovisual y animación.

Docente de inglés-español.

Profesional en educación especial.

Docente de tecnología.

Docente de español.

Docente de matemáticas.

Docente de música.

Docente de preescolar.

Docente de primaria.

Docente de inglés.

Docente de física.

Coordinador de equipo.

Auxiliar de enfermería.

Técnico electricista.

Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.