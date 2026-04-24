Resumen: A partir del 17 de abril y hasta el 4 de mayo de 2026, el Gobierno Nacional habilita el tercer ciclo de pagos del programa Colombia Mayor, el cual entregará subsidios a cerca de tres millones de adultos mayores vulnerables. Dependiendo de su edad, los beneficiarios recibirán $230.000 pesos (mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 años) o $80.000 pesos, recursos que ya no se cobrarán en el Banco Agrario, sino a través de los más de 31.000 puntos de SuperGiros y SuRed en todo el país. Las autoridades reiteran que el cobro es un trámite completamente gratuito, sin intermediarios, y piden a los ciudadanos estar alerta ante posibles fraudes mientras el sistema avanza hacia la modernización con el uso de billeteras digitales.

¡Pilas pues! Hay un subsidio de 230.000 que ya se puede reclamar en Colombia: estos son los requisitos

A partir del 17 de abril de 2026, el Gobierno Nacional dará inicio a la entrega de los recursos del programa Colombia Mayor, un subsidio clave que busca aliviar las finanzas de la población mayor en situación de vulnerabilidad. Este tercer ciclo de pagos cuenta con una importante inversión de $708.000 millones de pesos, destinada a beneficiar a casi tres millones de ciudadanos.

¿Cuánto dinero recibirán?

Gracias a la estrategia “Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario”, se establecieron montos diferenciados según la edad de los beneficiarios. Las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años recibirán un pago mensual de $230.000 pesos. Por su parte, quienes están por debajo de esa franja etaria (mujeres mayores de 54 y hombres mayores de 59 años) recibirán $80.000 pesos por este ciclo.

¿Dónde y hasta cuándo se puede cobrar?

Es importante destacar que el Banco Agrario ya no es el encargado de realizar estos pagos. Para facilitar el acceso y evitar largas filas, los recursos se entregarán a través de los operadores SuperGiros y SuRed. Estas entidades cuentan con más de 31.000 puntos de atención a nivel nacional, abarcando desde grandes ciudades hasta zonas rurales.

Los beneficiarios tendrán plazo para reclamar su dinero hasta el próximo 4 de mayo, por lo que se recomienda organizar el tiempo y acudir a los puntos de pago con tranquilidad.

Requisitos para nuevos beneficiarios y alertas de seguridad

Quienes deseen aplicar a este beneficio deben cumplir con requisitos básicos: ser colombianos, haber residido en el país durante los últimos diez años, estar clasificados en los grupos A, B o subgrupo C1 del Sisbén IV, y no contar con una pensión o ingresos suficientes para su sostenimiento.

Además, Prosperidad Social, entidad encargada del programa, advirtió a los usuarios que todos los trámites son completamente gratuitos y no requieren intermediarios. Las autoridades piden estar alerta frente a posibles estafas y consultar únicamente los canales oficiales. Como parte de la modernización del sistema, se espera que próximamente los abuelos puedan empezar a recibir sus pagos directamente a través de cuentas bancarias o billeteras digitales, brindando mayor agilidad y seguridad al proceso.

¡Pilas pues! Hay un subsidio de 230.000 que ya se puede reclamar en Colombia: estos son los requisitos