Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La exposición prolongada a las partículas de humo y hollín puede desencadenar graves problemas respiratorios y cardíacos. Por ello, las autoridades sanitarias y de gestión del riesgo invitan a los habitantes del sur del área metropolitana a seguir estrictamente las directrices

¡Pilas pues, cuide los pulmones! Alerta por mala calidad del aire en el sur del Valle de Aburrá debido al humo del incendio

Minuto30.com .- La inmensa columna de humo generada por el voraz incendio estructural que consume una empresa en Itagüí y que ya ajusta las 24 horas, ha provocado una emergencia colateral. Las autoridades acaban de emitir una alerta urgente por el deterioro significativo en la calidad del aire en todo el sur del Valle de Aburrá.

Ante la densa capa de humo tóxico que se asienta sobre la subregión, se hace un llamado oficial de prevención para que los habitantes del sur tomen las medidas necesarias para proteger su salud respiratoria.

Recomendaciones vitales para la comunidad

La exposición prolongada a las partículas de humo y hollín puede desencadenar graves problemas respiratorios y cardíacos. Por ello, las autoridades sanitarias y de gestión del riesgo invitan a los habitantes del sur del área metropolitana a seguir estrictamente las siguientes directrices:

Suspenda de inmediato todas las actividades físicas, deportivas o recreativas al aire libre.

Mantenga puertas y ventanas completamente cerradas para evitar que el humo y las partículas contaminantes ingresen a su hogar.

Si es estrictamente necesario salir a la calle, use tapabocas en todo momento (se recomienda preferiblemente el uso de mascarillas N95, que filtran mejor las partículas finas).

Preste especial atención y cuidado a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias preexistentes, como asma o EPOC.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Aumente el consumo de líquidos y manténgase en constante hidratación bebiendo agua a lo largo del día.

¿Cuándo acudir a urgencias?

Las autoridades hacen un llamado a estar atentos a cualquier síntoma inusual en el cuerpo durante las próximas horas. Debe acudir de inmediato a su centro de salud más cercano si usted o algún familiar presenta:

Dificultad severa para respirar o sensación de ahogo.

Dolor u opresión en el pecho.

Tos persistente que no cede.

Mareos constantes o irritación extrema en las vías respiratorias y ojos.

¡Cuidar el aire es cuidar la vida!