¡Pilas! Operativos de control y cierre de hundimientos en Cali por halloween

La Secretaría de Movilidad Distrital implementará diferentes operativos de control durante cuatro días consecutivos: jueves 30 y viernes 31 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre.

El dispositivo contará con la totalidad de agentes de tránsito, desplegados en más de 10 puntos estratégicos de Cali, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los actores viales durante las celebraciones de Halloween.

Como medida central se realizarán cierres preventivos -dependiendo del monitoreo de la situación- en los hundimientos de la avenida Colombia y en Comfandi El Prado, con un horario estimado desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente, durante los cuatro días del operativo. Estos cierres buscan controlar el tráfico vehicular y prevenir situaciones de riesgo en varias zonas de la ciudad.

El operativo se enfocará especialmente en el control de caravanas no autorizadas que circulen por la ciudad, con especial atención a vehículos con placas tapadas, conductores y pasajeros sin casco o sin prendas reflectivas, o aquellos que incurran en exceso de velocidad.

El secretario de Movilidad Distrital, Gustavo Orozco, hizo un llamado a la ciudadanía para vivir estas festividades con responsabilidad. “Invitamos a los caleños a celebrar sin poner en riesgo sus vidas ni la de los demás. Utilizar el casco es indispensable para preservar la vida, en el caso de los motociclistas. Y recordarles que serán sancionados quienes incurran en actos que pongan en riesgo la vida de otras personas”, enfatizó.

Así recuperamos Cali: protegiendo la integridad de todos los usuarios de las vías y previniendo siniestros viales durante las celebraciones de fin de año.