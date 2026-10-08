¡Pilas no lo deje para última hora! El ITM ya abrió inscripciones para el primer semestre 2027

Resumen: La Institución Universitaria ITM habilitó su proceso de inscripción gratuita para programas de pregrado del semestre 2027-1. Conozca las fechas, los requisitos y el paso a paso para aplicar
La Institución Universitaria ITM dio luz verde a su nuevo proceso de admisión y anunció la apertura oficial de las inscripciones para los estudiantes que deseen cursar programas de pregrado durante el primer semestre académico del próximo año (2027-1).
De acuerdo con la información oficial entregada por la entidad educativa, los aspirantes tendrán plazo para realizar su postulación desde este 5 de octubre hasta el próximo 9 de diciembre de 2026.
Uno de los grandes atractivos de esta convocatoria es que el trámite de inscripción no tiene ningún costo ($0). En cuanto al valor de la matrícula, los estudiantes admitidos podrán ser cobijados por el beneficio gubernamental de Matrícula Cero (sujeto a la normatividad y lineamientos vigentes). Para quienes no apliquen a esta política de gratuidad, los costos por semestre oscilarán entre 0.5 y 3 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).
Por su parte, la institución precisó que los aspirantes interesados en cursar el ciclo complementario (para pasar de tecnología a ingeniería) tendrán un calendario de postulación distinto: sus inscripciones estarán habilitadas desde el 16 de diciembre de 2026 hasta el 8 de enero de 2027.
Paso a paso para realizar la inscripción en línea
El proceso se realiza de manera 100 % virtual. Los interesados pueden consultar previamente la oferta completa de carreras en el portal web del ITM y luego seguir estos sencillos pasos:
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Ingresar a la página web de la institución y dirigirse a la sección de «Inscripciones Estudiantes Nuevos Pregrado».
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Crear una cuenta haciendo clic en el botón «Regístrate aquí» y activar el perfil a través del enlace enviado al correo electrónico personal.
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Iniciar sesión en la plataforma y hacer clic en la opción «Nueva inscripción».Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad
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Diligenciar completamente el formulario con los datos personales, presionar «Actualizar» y regresar al menú de «Nueva inscripción».
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Seleccionar la carrera de su preferencia, completar el perfil y cargar al sistema los documentos obligatorios.
Documentación requerida para adjuntar:
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Documento de identidad.
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Resultados de las pruebas de Estado (ICFES – Saber 11).
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Acta de grado o diploma que lo acredite como bachiller.
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Una cuenta reciente de servicios públicos de su lugar de residencia.
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