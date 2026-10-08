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    • ¡Pilas no lo deje para última hora! El ITM ya abrió inscripciones para el primer semestre 2027

    El proceso se realiza de manera 100 % virtual. Los interesados pueden consultar previamente la oferta completa de carreras en el portal del ITM

    Publicado por: SoloDuque

    ITM superó sus propias metas en 2025: más estudiantes, más regiones y su primer doctorado
    Foto de archivo.
    ¡Pilas no lo deje para última hora! El ITM ya abrió inscripciones para el primer semestre 2027

    Resumen: La Institución Universitaria ITM habilitó su proceso de inscripción gratuita para programas de pregrado del semestre 2027-1. Conozca las fechas, los requisitos y el paso a paso para aplicar

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    La Institución Universitaria ITM dio luz verde a su nuevo proceso de admisión y anunció la apertura oficial de las inscripciones para los estudiantes que deseen cursar programas de pregrado durante el primer semestre académico del próximo año (2027-1).

    De acuerdo con la información oficial entregada por la entidad educativa, los aspirantes tendrán plazo para realizar su postulación desde este 5 de octubre hasta el próximo 9 de diciembre de 2026.

    Uno de los grandes atractivos de esta convocatoria es que el trámite de inscripción no tiene ningún costo ($0). En cuanto al valor de la matrícula, los estudiantes admitidos podrán ser cobijados por el beneficio gubernamental de Matrícula Cero (sujeto a la normatividad y lineamientos vigentes). Para quienes no apliquen a esta política de gratuidad, los costos por semestre oscilarán entre 0.5 y 3 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).

    Por su parte, la institución precisó que los aspirantes interesados en cursar el ciclo complementario (para pasar de tecnología a ingeniería) tendrán un calendario de postulación distinto: sus inscripciones estarán habilitadas desde el 16 de diciembre de 2026 hasta el 8 de enero de 2027.

    Paso a paso para realizar la inscripción en línea

    El proceso se realiza de manera 100 % virtual. Los interesados pueden consultar previamente la oferta completa de carreras en el portal web del ITM y luego seguir estos sencillos pasos:

    1. Ingresar a la página web de la institución y dirigirse a la sección de «Inscripciones Estudiantes Nuevos Pregrado».

    2. Crear una cuenta haciendo clic en el botón «Regístrate aquí» y activar el perfil a través del enlace enviado al correo electrónico personal.

    3. Iniciar sesión en la plataforma y hacer clic en la opción «Nueva inscripción».

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    4. Diligenciar completamente el formulario con los datos personales, presionar «Actualizar» y regresar al menú de «Nueva inscripción».

    5. Seleccionar la carrera de su preferencia, completar el perfil y cargar al sistema los documentos obligatorios.

    Documentación requerida para adjuntar:

    • Documento de identidad.

    • Resultados de las pruebas de Estado (ICFES – Saber 11).

    • Acta de grado o diploma que lo acredite como bachiller.

    • Una cuenta reciente de servicios públicos de su lugar de residencia.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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