Pilas pues no se puede dormir: El eclipse total de luna será pasada la una de la mañana

Resumen: El 14 de marzo, Colombia podrá disfrutar de un espectacular eclipse lunar visible en todo el país, si el clima lo permite. El evento comenzará a las 12:09 a.m. con la fase parcial, y a las 1:26 a.m. la Luna alcanzará su fase total, tiñéndose de un impresionante color rojo. El punto máximo del eclipse será a las 1:58 a.m., y terminará a las 3:47 a.m. ¡No te lo pierdas!