Resumen: EPM suspende venta de pines de Energía y Agua Prepago del 14 al 17 de noviembre por mantenimiento. Se caen Factura Web y transacciones digitales. Conozca los horarios y anticipe su recarga.

¡Pilas, no lo deje para mañana! Este puente festivo no hay recargas de luz y agua prepagadas de EPM

Minuto30.com .- EPM realizará mantenimiento a su plataforma de facturación y recaudo, entre las 9:00 p.m. del viernes 14 de noviembre y la mañana del lunes festivo 17 de noviembre, con el fin de garantizar un servicio ágil, seguro y confiable para sus usuarios-clientes. Durante este tiempo, no estará disponible la compra de pines para Energía Prepago y Agua Prepago, tanto física como virtual.

“Hacemos un llamado a la comunidad para que tenga en cuenta esta suspensión transitoria en la venta de pines de los servicios de Agua y Energía Prepago, en los horarios y días anunciados, para que se anticipe y haga la carga necesaria para abastecer sus necesidades”, indicó Simónides Mauricio Vasco Monsalve, gerente Experiencia Usuario-Cliente (E) de EPM.

Adicionalmente, durante el fin de semana, no estará disponible Factura Web, tampoco se podrán hacer abonos parciales a la factura de servicios públicos ni efectuar transacciones digitales o virtuales.

Es importante indicar que el pago total de la factura se podrá realizar a través de los otros medios que ofrece EPM para el recaudo, entre ellos bancos autorizados, cooperativas y almacenes de cadena.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El mantenimiento de la plataforma de facturación y recaudo tiene como propósito su optimización, mediante procesos de actualización y organización de datos, con el fin de mejorar la eficiencia y continuidad en los servicios de facturación y recaudo.

EPM agradece a la comunidad su comprensión y apoyo durante este proceso, cuyo objetivo principal es garantizar la seguridad, utilidad y precisión de la información y las transacciones.

EPM tiene 342 mil usuarios-clientes de Energía Prepago y 30 mil usuarios-clientes de Agua Prepago