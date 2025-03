Pilas: Ni Vitacerebrina ni Purgante Higadolax tienen registro INVIMA ¡Evite consumirlos!

Resumen: Ambos productos, Vitacerebrina y Purgante Higadolax. no están registados en la modalidad de importación ni de fabricación, por lo que representan un grave riesgo para la salud pública, según explica INVIMA en un comunicado emitido el 4 de marzo de 2025

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informa a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal de los productos «VITACEREBRINA (Ginseng y Ginkgo Biloba + Colágeno Marino)» y «PURGANTE HIGADOLAX», presuntamente promocionados como productos Fitoterapéuticos, los cuales no cuentan con registro sanitario y, por lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal.

Ambos productos, no están registados en la modalidad de importación ni de fabricación, representan un grave riesgo para la salud pública, ya que no se ha identificado el fabricante ni el titular de estos, y no existen garantías de calidad, seguridad o eficacia.

Entre los riesgos asociados al consumo de estos productos fraudulentos, se incluyen:

• Elevación de la circulación sanguínea, palpitaciones, enfermedades cardíacas, nerviosismo, ansiedad y temblores.

• Problemas de insomnio, pesadillas y cansancio extremo.

• Daños en órganos como el corazón, riñones, hígado y piel.

“Advertimos que estos productos no ofrecen ninguna garantía de seguridad ni de trazabilidad, ya que su contenido real es desconocido y no se puede asegurar su correcto almacenamiento o transporte”, señaló William Saza Londoño, coordinador de Farmacovigilancia del Invima.

Recomendaciones para la ciudadanía:

1. Abstenerse de adquirir los productos “VITACEREBRINA” y “PURGANTE HIGADOLAX”.

2. No comprar productos fitoterapéuticos, ni suplementos dietarios, sin registo sanitario vigente, ya que pueden contener ingredientes peligrosos para la salud.

3. Si ya ha consumidos estos productos, suspenda su uso inmediatamente y reporte cualquier efecto adverso a través del siguiente enlace: https://primaryreporting.who-umc.org/co o por correo electrónico a invimafv@invima.gov.co

4. Si tiene conocimiento sobre los puntos de distribución de estos productos, informe de inmediato al Invima o a las autoridades de salud territorial.

El Invima continúa trabajando para proteger la salud de los colombianos, garantizando el cumplimiento de las normativas sanitarias y promoviendo la seguridad en el uso de medicamentos y productos de salud.