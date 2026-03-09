Menú Últimas noticias
    ¡Pilas! Línea A del Metro opera con restricciones por incidente con persona en la vía

    Recuerde ser empático con la situación

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Pilas! Línea A del Metro opera con restricciones por incidente con persona en la vía

    Resumen: El Metro de Medellín solicita a los ciudadanos mantener la calma, seguir las instrucciones del personal de estaciones y estar atentos a los altavoces

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La movilidad en el Valle de Aburrá se encuentra afectada desde la mañana de este lunes 9 de marzo. El Metro de Medellín informó que, debido a un incidente con persona en la vía, la Línea A presenta una interrupción en su recorrido habitual, operando únicamente en dos tramos independientes.

    La situación, reportada a las 7:50 a. m., ha generado traumatismos en el flujo de pasajeros que se desplazan desde el norte y sur hacia el centro de la ciudad.
    Estaciones fuera de servicio

    Debido a la atención de la emergencia por parte de los organismos de socorro y el personal de seguridad del Metro, las siguientes estaciones permanecen cerradas temporalmente:

    ❌ Hospital

    ❌ Universidad

    ¿Cómo está operando el sistema?

    Actualmente, los trenes están prestando servicio en los siguientes circuitos:

    Tramo Norte: Entre las estaciones Niquía y Caribe.

    Tramo Sur: Entre las estaciones Prado y La Estrella.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Alternativas de movilidad

    Si usted necesita desplazarse por el corredor norte-sur, tenga en cuenta estas opciones mientras se restablece la operación total:

    Integrados y rutas de bus: Utilice las rutas de buses que circulan por la Avenida Regional y la Carrera 52 (Carabobo) para conectar entre las estaciones Caribe y Prado.

    Línea 1 de Metroplús: Recuerde que puede usar el sistema de buses de tránsito rápido para bordear la zona afectada, conectando a través de las estaciones de transferencia.

    Recomendaciones a los usuarios

    El Metro de Medellín solicita a los ciudadanos mantener la calma, seguir las instrucciones del personal de estaciones y estar atentos a los altavoces y redes sociales oficiales para conocer el momento exacto en que se normalice el paso por Hospital y Universidad.

    El Metro le informa a todos sus usuarios que en caso de requerir un certificado que respalde la llegada tarde al trabajo lo puede solicitar en la Línea Hola Metro llamando al número fijo: 604 4449598.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


