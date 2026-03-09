¡Pilas! Línea A del Metro opera con restricciones por incidente con persona en la vía

Resumen: El Metro de Medellín solicita a los ciudadanos mantener la calma, seguir las instrucciones del personal de estaciones y estar atentos a los altavoces
Minuto30.com .- La movilidad en el Valle de Aburrá se encuentra afectada desde la mañana de este lunes 9 de marzo. El Metro de Medellín informó que, debido a un incidente con persona en la vía, la Línea A presenta una interrupción en su recorrido habitual, operando únicamente en dos tramos independientes.
La situación, reportada a las 7:50 a. m., ha generado traumatismos en el flujo de pasajeros que se desplazan desde el norte y sur hacia el centro de la ciudad.
Estaciones fuera de servicio
Debido a la atención de la emergencia por parte de los organismos de socorro y el personal de seguridad del Metro, las siguientes estaciones permanecen cerradas temporalmente:
❌ Hospital
❌ Universidad
¿Cómo está operando el sistema?
Actualmente, los trenes están prestando servicio en los siguientes circuitos:
Tramo Norte: Entre las estaciones Niquía y Caribe.
Tramo Sur: Entre las estaciones Prado y La Estrella.
Alternativas de movilidad
Si usted necesita desplazarse por el corredor norte-sur, tenga en cuenta estas opciones mientras se restablece la operación total:
Integrados y rutas de bus: Utilice las rutas de buses que circulan por la Avenida Regional y la Carrera 52 (Carabobo) para conectar entre las estaciones Caribe y Prado.
Línea 1 de Metroplús: Recuerde que puede usar el sistema de buses de tránsito rápido para bordear la zona afectada, conectando a través de las estaciones de transferencia.
Recomendaciones a los usuarios
El Metro de Medellín solicita a los ciudadanos mantener la calma, seguir las instrucciones del personal de estaciones y estar atentos a los altavoces y redes sociales oficiales para conocer el momento exacto en que se normalice el paso por Hospital y Universidad.
El Metro le informa a todos sus usuarios que en caso de requerir un certificado que respalde la llegada tarde al trabajo lo puede solicitar en la Línea Hola Metro llamando al número fijo: 604 4449598.
