A partir de este lunes 2 de febrero, la movilidad de los taxis en Medellín se ajusta a las nuevas normativas de la Secretaría de Movilidad. Los conductores deberán estar atentos a su número de placa para evitar sanciones, mientras que los pasajeros deberán preparar un poco más de dinero para sus traslados.

Pilas este lunes rota el pico y placa de taxis y aplica su nueva tarifa

Minuto30.com .- A partir de este lunes 2 de febrero, la movilidad de los taxis en Medellín se ajusta a las nuevas normativas de la Secretaría de Movilidad. Los conductores deberán estar atentos a su número de placa para evitar sanciones, mientras que los pasajeros deberán preparar un poco más de dinero para sus traslados.

Rotación del Pico y Placa para taxis

Para este lunes 2 de febrero, la restricción para taxis opera de la siguiente manera:

Horario: De 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Como ha venido sucediendo en los últimos años, el pico y placa para taxis aplica, en su mayoría, dos veces al mes.

2. Nuevas Tarifas 2026: ¿Cuánto costará viajar?

El incremento ha sido segmentado según el tipo de servicio (Básico, Eléctrico y Lujo). A continuación, el detalle de los nuevos valores:

Cuadro Comparativo de Tarifas

Requisitos para el cobro del aumento

Es fundamental que tanto usuarios como conductores tengan en cuenta que:

Actualización del Taxímetro: Los conductores solo pueden cobrar la nueva tarifa si ya realizaron la calibración y actualización de sus dispositivos.

Tarjeta de Control: El vehículo debe portar la nueva tarjeta de control laminada en la parte trasera del asiento del copiloto, donde se especifiquen los valores autorizados.

Calcomanía: Debe ser visible el distintivo del año 2026 que certifica el pago de los derechos de tránsito y la actualización de la tarifa.

Nota sobre el Aeropuerto: La tarifa al Aeropuerto José María Córdova ya incluye el valor del peaje del Túnel de Oriente o de la variante Palmas.