Pico y Placa Medellín Domingo:
    Pilas este lunes rota el pico y placa de taxis y aplica su nueva tarifa

    Los conductores deberán estar atentos a su número de placa para evitar sanciones, y los pasajeros a preparar un poco más de dinero para sus traslados

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Alcaldía de Medellín
    Pilas este lunes rota el pico y placa de taxis y aplica su nueva tarifa

    Resumen: A partir de este lunes 2 de febrero, la movilidad de los taxis en Medellín se ajusta a las nuevas normativas de la Secretaría de Movilidad. Los conductores deberán estar atentos a su número de placa para evitar sanciones, mientras que los pasajeros deberán preparar un poco más de dinero para sus traslados.

    Minuto30.com .- A partir de este lunes 2 de febrero, la movilidad de los taxis en Medellín se ajusta a las nuevas normativas de la Secretaría de Movilidad. Los conductores deberán estar atentos a su número de placa para evitar sanciones, mientras que los pasajeros deberán preparar un poco más de dinero para sus traslados.

    Rotación del Pico y Placa para taxis

    Para este lunes 2 de febrero, la restricción para taxis opera de la siguiente manera:

    Horario: De 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

    Como ha venido sucediendo en los últimos años, el pico y placa para taxis aplica, en su mayoría, dos veces al mes.

    2. Nuevas Tarifas 2026: ¿Cuánto costará viajar?

    El incremento ha sido segmentado según el tipo de servicio (Básico, Eléctrico y Lujo). A continuación, el detalle de los nuevos valores:

    Cuadro Comparativo de Tarifas

    Requisitos para el cobro del aumento

    Es fundamental que tanto usuarios como conductores tengan en cuenta que:

    Actualización del Taxímetro: Los conductores solo pueden cobrar la nueva tarifa si ya realizaron la calibración y actualización de sus dispositivos.

    Tarjeta de Control: El vehículo debe portar la nueva tarjeta de control laminada en la parte trasera del asiento del copiloto, donde se especifiquen los valores autorizados.

    Calcomanía: Debe ser visible el distintivo del año 2026 que certifica el pago de los derechos de tránsito y la actualización de la tarifa.

    Nota sobre el Aeropuerto: La tarifa al Aeropuerto José María Córdova ya incluye el valor del peaje del Túnel de Oriente o de la variante Palmas.

