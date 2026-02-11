Llega la Copa Mundo de Natación Artística 2026 en Medellín con entrada libre del 13 al 15 de febrero. Foto: cortesía Federación Colombiana de Natación

Resumen: Medellín hará historia del 13 al 15 de febrero al recibir en el Complejo Acuático César Zapata la primera parada de la Copa Mundo de Natación Artística 2026, un evento sin precedentes en Colombia que contará con entrada gratuita para el público. El certamen, que inicia formalmente este jueves con la ceremonia de inauguración, reunirá a delegaciones de potencias mundiales de América, Europa y Asia en intensas jornadas de competencias técnicas, libres y acrobáticas. Esta cita de World Aquatics representa una oportunidad única para que la comunidad disfrute de un espectáculo deportivo de talla internacional, culminando el domingo con las pruebas de dueto libre y equipo acrobático.

¡Pilas, es en Medellín! Se aproxima la Copa Mundo de Natación Artística

La ciudad de Medellín se prepara para marcar un hito en la historia del deporte colombiano al recibir, por primera vez en el país, la parada inicial de la Copa Mundo de Natación Artística 2026.

Este prestigioso evento, avalado por World Aquatics, congregará a las potencias globales de la disciplina en el Complejo Acuático César Zapata.

La gran fiesta deportiva dará inicio oficialmente este jueves con una ceremonia de inauguración programada para las 6:00 de la tarde, preparando el escenario para tres días de intensa competencia en la Piscina Olímpica.

El calendario de competencias arrancará el viernes 13 de febrero a las 3:00 de la tarde con la prueba de solo técnico masculino, seguida por el solo técnico femenino una hora después.

La jornada inaugural cerrará con las modalidades de dueto técnico mixto y equipo técnico durante las horas de la noche.

Para el sábado, la actividad retomará su curso desde las 3:00 de la tarde con el dueto técnico femenino, dando paso posteriormente a las rutinas de solo libre en ambas ramas y finalizando con la espectacular modalidad de equipo libre.

El cierre del certamen, previsto para el domingo 15 de febrero, iniciará con las pruebas de dueto libre en las categorías mixta y femenina desde las 3:00 de la tarde.

El broche de oro de esta parada mundialista estará a cargo de la rutina de equipo acrobático, una de las pruebas más visuales y exigentes del cronograma, que comenzará a las 5:30 de la tarde.

Durante estos tres días, delegaciones provenientes de América, Europa y Asia, incluyendo potencias como Estados Unidos, España, Francia y el anfitrión Colombia, demostrarán su destreza técnica en el agua.

Con el fin de fomentar la apropiación de este evento de talla internacional, la organización ha dispuesto que la entrada sea libre para el público general.

Esta medida busca que tanto residentes como visitantes puedan presenciar de cerca el talento de atletas de naciones como Brasil, Kazajistán, Gran Bretaña y Canadá, entre otras.

Se espera que las tribunas del complejo deportivo se llenen de aficionados para apoyar no solo al equipo local, sino para celebrar el regreso de la alta competencia acuática a la capital antioqueña.

