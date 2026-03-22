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Resumen: Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a aprovechar estos últimos días de plazo y realizar la inscripción a tiempo

¡Pilas! El 31 de marzo vence el plazo para inscribir su cédula: Guía completa para votar en las Presidenciales

Minuto30.com .- Si usted cambió de casa, se mudó de ciudad o simplemente quiere votar más cerca de su hogar en las próximas elecciones presidenciales, el reloj está corriendo. De acuerdo con la Resolución 2580 de 2025 de la Registraduría Nacional, el próximo 31 de marzo es la fecha límite definitiva para inscribir su documento o modificar su puesto de votación.

¿Quiénes deben realizar el trámite?

No todos los colombianos están obligados a inscribirse. Evite filas innecesarias verificando su situación:

DEBEN INSCRIBIRSE:

Personas que cambiaron de lugar de residencia (barrio, ciudad o país).

Quienes nunca han inscrito su cédula y desean votar por primera vez.

Ciudadanos que quieren actualizar su puesto de votación a uno más ágil o cercano.

NO NECESITAN TRÁMITE:

Si usted ya votó en las pasadas elecciones del 8 de marzo y no ha cambiado de domicilio, su puesto de votación sigue siendo el mismo para la jornada del 31 de mayo de 2026.

Puntos de atención: ¿A dónde ir?

La Registraduría ha dispuesto una red nacional para facilitar el proceso en horarios de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Además de todas las sedes de la Registraduría en el país, se han habilitado puntos estratégicos en centros comerciales.

Puntos autorizados en Bogotá:

Para mayor comodidad, usted puede acercarse a los módulos de atención en:

Norte: Unicentro, Santafé.

Occidente: Titán Plaza, Gran Estación, Multiplaza, Portal 80.

Sur y Centro: Centro Mayor, Paseo Villa del Río, Edificio Bacatá.

Calendario Electoral: Fechas que debe anotar

El proceso de actualización del censo no es inmediato. Tenga en cuenta este cronograma para evitar confusiones el día de las elecciones:

31 de marzo de 2026: Cierre de inscripciones y cambios de puesto.

30 de abril de 2026: Consolidación del censo electoral definitivo. Después de esta fecha, podrá consultar en la página de la Registraduría dónde quedó asignada su mesa.

31 de mayo de 2026: Jornada de elecciones presidenciales (Primera vuelta).

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a aprovechar estos últimos días de plazo y realizar la inscripción a tiempo, con el fin de asegurar una participación informada y activa en la próxima jornada electoral.