Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias afecta la Variante a Caldas, generando movilidad reducida en sentido sur-norte. Se pide precaución a los conductores.

¡Pilas! Deslizamiento de tierra afecta la Variante de Caldas

Minuto30.com .- Un deslizamiento de tierra se registró en la tarde de este miércoles, afectando la Variante de Caldas. El incidente, provocado por las fuertes lluvias que cayeron sobre el sur del Valle de Aburrá, genera movilidad reducida en sentido sur-norte.

Las autoridades de tránsito ya se encuentran en la zona para gestionar la emergencia.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Se hace un llamado a los conductores para que circulen con extrema precaución y estén atentos a las indicaciones del personal en la vía.