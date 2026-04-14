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Resumen: ¡Atención viajeros! Si usted es de los que siempre lleva una batería externa para que no se le descargue el celular durante el viaje, preste mucha atención porque las reglas de juego acaban de cambiar en los aeropuertos del país.

¡Pilas con su equipaje! Aerocivil cambia las reglas para llevar «power banks» y baterías en los vuelos

Minuto30.com .- La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) emitió este martes 14 de abril de 2026 una actualización técnica de obligatorio cumplimiento que restringe y regula cómo se deben transportar las baterías de litio y los ‘power banks’ en vuelos nacionales e internacionales.

Para evitar incidentes en el aire y alinearse con los más recientes estándares internacionales de seguridad (OACI), la Aeronáutica Civil expidió una nueva normativa que regula el transporte de bancos de energía (power banks) y baterías de ion-litio a bordo de las aeronaves.

Si tiene un vuelo programado, tome nota de estas nuevas directrices que ya se encuentran vigentes en todos los aeropuertos del país.

Las 4 reglas de oro en el avión

El incumplimiento de estas normas podría generar el decomiso de sus dispositivos o retrasos en los controles de seguridad:

¡Nunca en la bodega! Los bancos de energía y baterías de repuesto están permitidos únicamente en el equipaje de mano (cabina). Queda expresamente prohibido empacarlos en el equipaje facturado que va en la bodega del avión.

Límite por pasajero: Solo se autoriza llevar un máximo de dos (2) unidades (ya sean baterías de repuesto o power banks) por viajero.

Cero recargas en el aire: La medida más estricta de la nueva normativa señala que los dispositivos no podrán ser utilizados ni recargados durante el vuelo. Asimismo, está totalmente prohibido conectarlos para darle batería a otros aparatos (como celulares o tablets) mientras esté a bordo de la aeronave.

Protección: Cada batería debe ir empacada o protegida de forma individual para evitar cortocircuitos por fricción con llaves o monedas en su bolso.

Ojo a la capacidad de su batería

Además de la ubicación, la Aerocivil estableció límites según la potencia del dispositivo (medida en Vatios-hora o Wh):

La autoridad aeronáutica hizo un llamado a todas las aerolíneas a actualizar sus manuales y aplicar estos controles de manera inmediata para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas en Colombia.