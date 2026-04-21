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Resumen: La administración distrital fue enfática en señalar que las restricciones vehiculares operarán tal y como está establecido en el calendario habitual, es decir que aplica el Pico y Placa para los carros terminados en 4-6, y en motos cuyas placas inicien con los mismos números

¡Pilas con los feak! Alcaldía desmiente falso ‘Día Sin Carro’ en Medellín para este miércoles

Minuto30.com .- Las redes sociales volvieron a hacer de las suyas, pero las autoridades ya salieron a frenar los rumores. Ante la ola de desinformación que empezó a circular en las últimas horas, la Alcaldía de Medellín aclaró de manera contundente que este miércoles, 22 de abril de 2026, NO habrá Día Sin Carro en la ciudad.

Es decir que aplica el Pico y Placa para los carros terminados en 4-6, y en motos cuyas placas inicien con los mismos números.

Movilidad con total normalidad

A través de su cuenta oficial en X, la administración distrital fue enfática en señalar que las restricciones vehiculares operarán tal y como está establecido en el calendario habitual. Es decir, la movilidad en la capital antioqueña funcionará bajo la rotación normal de la medida de Pico y Placa.

El llamado a la responsabilidad

Para evitar dolores de cabeza, confusiones en el transporte o alteraciones en la rutina de los paisas, la Alcaldía y el alcalde Federico Gutiérrez hicieron una petición especial a la comunidad:

Frenar las fake news: Evitar compartir o reenviar cadenas de WhatsApp, imágenes o publicaciones dudosas sin antes confirmar su veracidad.

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Consultar fuentes oficiales: Ante cualquier duda sobre las restricciones de tránsito, verificar la información directamente en los canales de la Secretaría de Movilidad (@sttmed) o en las redes verificadas de la Alcaldía de Medellín.

¡Que no lo cojan fuera de base ni lo pongan a caminar sin necesidad! Programe su ruta para este miércoles teniendo en cuenta el Pico y Placa correspondiente a su vehículo y haga caso omiso a la desinformación.