Resumen: La Secretaría de Movilidad de Medellín ha dispuesto un operativo con 64 agentes de tránsito para minimizar el impacto. Sin embargo, se prevén afectaciones en puntos neurálgicos que los ciudadanos deben tener en cuenta:

Pilas con la movilidad este domingo: cierres viales en Medellín por la carrera Parceros Run 2026

Minuto30.com .- Este fin de semana, el occidente de Medellín tendrá importantes cambios en su movilidad debido a la celebración de la carrera Parceros Run 2026. El evento deportivo, que se llevará a cabo el domingo 1 de marzo, congregará a miles de corredores en las categorías de 5K, 10K y 15K, lo que obligará a realizar cierres viales y pasos controlados en sectores estratégicos como Laureles, Belén y las inmediaciones de la Avenida Bolivariana.

Cronología y horarios de los cierres

La afectación vial comenzará antes de la competencia debido a labores logísticas. El cierre principal para el montaje y desmontaje de tarimas se realizará en la vía de servicio de la avenida Bolivariana (entre las transversales 34A y 34B).

Inicio del cierre logístico: Sábado 28 de febrero a las 6:00 p. m.

Finalización del cierre logístico: Lunes 1 de marzo a las 2:00 p. m.

Para el día de la carrera, domingo 1 de marzo, los cierres por el recorrido deportivo se ejecutarán entre las 6:30 a. m. y las 10:00 a. m., hora en la que se espera que la última categoría (15K) finalice su trayecto.

Recorridos y puntos de salida

Las tres categorías tendrán como punto de partida y llegada la vía de servicio del Centro Comercial Unicentro, sobre la calzada sur de la Diagonal 66B (Avenida Bolivariana).

15K: Salida 7:00 a. m. – Finalización 10:00 a. m.

10K: Salida 7:05 a. m. – Finalización 9:15 a. m.

5K: Salida 7:10 a. m. – Finalización 8:25 a. m.

Zonas críticas y transporte público afectado

Clínica Las Américas: Se realizará una segregación especial en la vía para garantizar que el ingreso de emergencias y pacientes no se vea interrumpido por el paso de los atletas.

Sistema Metro: La Línea O del Metro y los buses de Metroplús que circulan por la 66B tendrán pasos controlados. Esto podría generar leves retrasos en las frecuencias de estas rutas durante la mañana del domingo.

Complejo Deportivo: El sector de la pista Mariana Pajón también experimentará cierres parciales y flujo controlado de vehículos.

Recomendaciones de movilidad para el domingo

Si usted vive en el sector o planea desplazarse hacia el occidente de la ciudad, tenga en cuenta estas recomendaciones:

Planear su ruta con antelación: Evite transitar por los alrededores de Unicentro y la Avenida Bolivariana antes de las 10:30 a. m.

Usar vías alternas: Utilice la Avenida 33, la Avenida 80 o la Autopista Sur para rodear la zona de la competencia.

Atender la señalización: Respete las indicaciones de los agentes de tránsito y la señalización temporal instalada para el evento.