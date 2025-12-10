Pilas con la gripa H3N2: ya circula en Colombia ¡Lávese las manos y use tapabocas!

Minuto30.com .- Varias ciudades de Europa, incluyendo Londres y Barcelona, han encendido las alarmas sanitarias al enfrentarse a una rápida propagación de una nueva variante de influenza, identificada como la Gripe H3N2. Esta variante está causando una ola de contagios inusualmente intensa.

El H3N2 es una cepa de influenza tipo A, un virus respiratorio bien conocido por los sistemas de salud. Sin embargo, esta variante específica puede manifestar síntomas más intensos y prolongados que un resfriado común.

Síntomas y Duración

Los síntomas típicos de la H3N2 son marcados y severos: fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y articulares, escalofríos, tos seca persistente, dolor de garganta y una sensación de cansancio marcada. También pueden presentarse síntomas gastrointestinales, aunque la mayoría de los pacientes se recupera en pocos días o en un plazo de una semana.

La rápida propagación del virus se explica por el contacto cercano entre personas, especialmente en ambientes cerrados, por lo que se recomienda el uso de tapabocas. Colegios, oficinas y el transporte público son focos propicios para el contagio masivo.

Europa en alerta

La alarma se ha extendido por Europa, América del Norte y partes de Asia, luego de registrarse un brote anticipado que ha saturado sistemas de salud en países como Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, Italia y Alemania.

Aunque la mayoría se recupera, la H3N2 representa un riesgo de complicaciones graves para ciertos grupos vulnerables: adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como diabetes, afecciones cardíacas o respiratorias.

Vacaciones Navideñas

Existe una gran preocupación por la llegada de las vacaciones navideñas, un periodo que intensifica los viajes y las reuniones sociales, lo que podría acelerar aún más la propagación de esta fuerte gripe.

Presencia Confirmada en Colombia

Es crucial señalar que el virus de la gripe H3N2 ya está circulando en Colombia, por lo que las autoridades sanitarias están vigilando su comportamiento ante la posibilidad de un incremento en los casos durante la temporada festiva.

El lavado de manos puede hacer la diferencia

El lavado de manos con agua y jabón es una de las medidas de higiene más sencillas, económicas y efectivas para prevenir la propagación de virus respiratorios como la Gripe H3N2, haciendo una diferencia crucial en la protección de la salud individual y colectiva, especialmente antes de comer, después de toser o estornudar, y al regresar de espacios públicos.

