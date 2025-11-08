Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Medellín informa sobre cierres viales totales y parciales en importantes corredores de la ciudad con motivo del evento deportivo Action Run, que se realizará este domingo 9 de noviembre

¡Pilas con los cierres viales! Este domingo hay carrera atlética y afectará la movilidad

Minuto30.com .- La Alcaldía de Medellín informa sobre cierres viales totales y parciales en importantes corredores de la ciudad con motivo del evento deportivo Action Run, que se realizará este domingo 9 de noviembre.

Se recomienda a conductores y peatones planear sus recorridos con antelación.

Inicio de Montajes y Horario del Evento

Montajes: Iniciaron desde las 2:00 p. m. de hoy, sábado 8 de noviembre, en la carrera 58 entre calles 42 y 43.

Cierres Totales (Evento): Se aplicarán este domingo 9 de noviembre, entre las 6:00 a. m. y las 10:30 a. m.

Vías Principales con Cierre Total (6:00 a. m. a 10:30 a. m.)

El circuito del evento afectará zonas céntricas y del sur. Entre los tramos más importantes con cierre total se encuentran:

Avenida del Ferrocarril (Carrera 55): Entre calles 41 y 37 (calzada occidental).

Avenida Las Vegas (Carrera 48): Entre calles 30 y 12 Sur (ambas calzadas).

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Vía de Servicio de la Calle 42 (entre carreras 58 y 62).

Tramos de la Calle 43 (entre carreras 62 y 57).

Verifique el listado completo si su ruta pasa por la Avenida 80 (carrera 50FF), calle 36, o carrera 51.

Cierres Parciales y Desmontaje

Cierres Parciales: Se presentarán en la calle 44 (vía de servicio de San Juan) entre carreras 62 y 55 (calzada sur) y en la Carrera 55 (Avenida del Ferrocarril) entre calles 44 y 41 (calzada occidental).

Desmontaje: Se realizará entre las 10:30 a. m. y las 4:00 p. m. del domingo, manteniendo restricciones de circulación en las zonas cercanas.

La Secretaría de Movilidad dispondrá de agentes de tránsito para la regulación. La Administración Distrital recomienda utilizar el transporte público y atender las indicaciones de las autoridades para un desplazamiento más ágil y seguro durante la jornada deportiva.