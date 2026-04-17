¡Pilas! Cierre total en la vía La Ceja – Rionegro por inundaciones

Resumen: De acuerdo con el reporte oficial entregado por la entidad, la afectación se presenta exactamente a la altura del estadero La Cucharita

Minuto30.com .- La concesión vial Devimed emitió una alerta en las últimas horas informando sobre el cierre total de la vía que comunica a los municipios de La Ceja y Rionegro, en el Oriente antioqueño, debido a una emergencia ocasionada por las fuertes lluvias.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por la entidad, la afectación se presenta exactamente a la altura del estadero La Cucharita, ubicado en el kilómetro 10+000, en jurisdicción del municipio de El Carmen de Viboral. En este tramo, el corredor vial registra graves inundaciones que impiden por completo el paso seguro de cualquier tipo de vehículo.

Ante esta contingencia, las autoridades viales hacen un llamado urgente a los conductores y viajeros para que se abstengan de transitar por la zona y busquen vías alternas para llegar a sus destinos. Asimismo, se recomienda a la ciudadanía conducir con máxima precaución y estar atentos a los canales oficiales de Devimed para conocer las actualizaciones sobre el estado de la vía y el momento en que se habilite nuevamente el flujo vehicular.