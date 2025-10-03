Pilar Torres Cáceres desapareció en Bello

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Pilar Torres Cáceres desapareció el 26 de septiembre de 2025 en la ciudad de Bello. Al momento de su desaparición tenía 45 años de edad.

No se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba puestas ese día.

Entre sus características físicas, Pilar tiene el cabello largo hasta los hombros, mide aproximadamente 1.62 metros y presenta una contextura media. Sus ojos son de color verde.

