Pilar Astrid Olarte desapareció en Medellín

Resumen: Pilar Astrid Olarte Acevedo, de 40 años, fue reportada como desaparecida el pasado 15 de septiembre en el sector de Guayabal.

Pilar tiene varias señales particulares que pueden facilitar su identificación: una cicatriz pequeña en el lado derecho de la frente, manchas blancas en los antebrazos, cicatrices en el cuello y una limitación de movilidad en los dedos anulares de ambas manos. Estos detalles son clave para reconocerla en caso de ser vista.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta negra, un pantalón verde militar y tenis negros.

