«Ellos pierden el mar y les quedamos debiendo»: Petro sacó pildoritas de memoria a Duque ante reclamo por La Haya

El presidente Gustavo Petro llega a la isla de San Andrés para participar en la celebración del desfile de la independencia del 20 de julio, donde vio oportunidad, para recordar mediante su cuenta de Twitter, sobre el fallo de La Haya en el diferendo marítimo con Nicaragua.

Acabamos de llegar a San Andrés, aqui estaremos junto al pueblo y la fuerza pública el 20 de julio como dia de la independencia y la soberanía, festejaremoa el mayor triunfo internacional de Colombia: su derecho a la plataforma continental y su mar en el Caribe. Por primera vez… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 19, 2023

Sin embargo, esta publicación llamó la atención del expresidente Iván Duque, quien menciona ,»el triunfo es de Colombia y sus agentes, así que no vengan a cobrar victorias sin méritos»

El triunfo de Colombia en La Haya es de la institucionalidad Colombiana y los héroes, son los agentes Manuel José Cepeda y Carlos Gustavo Arrieta. También hay que agradecer a la Armada Nacional y la Cancillería. Los agentes hicieron: 1. Respuesta a las demandas de la… — Iván Duque (@IvanDuque) July 19, 2023

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro no pudo quedarse callado y explicó para los colombianos que quizá no tienen claro cómo sucedió todo, qué es lo que pasa en realidad y dejó un par píldoras de memoria donde les recordó «Ellos pierden el mar y nosotros lo defendemos pero les quedamos debiendo. El triunfo es de un equipo de juristas, entre ellos raizales, que cambiaron la estrategia equivocada de sus gobiernos. El triunfo es del pueblo raizal, sin el no tendríamos a San Andrés y su mar.»

Ellos pierden el mar y nosotros lo defendemos pero les quedamos debiendo. El triunfo es de un equipo de juristas, entre ellos raizales, que cambiaron la estrategia equivocada de sus gobiernos. El triunfo es del pueblo raizal, sin el no tendríamos a San Andrés y su mar. https://t.co/1uGto7YF4B — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 19, 2023

