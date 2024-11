El presidente del Congreso, al rendir homenaje póstumo a la senadora Piedad Córdoba, aseguró que el legado de la dirigente progresista va más allá de su persona para convertirse en leyenda y en legado político de persistencia, fe y reafirmación del amor por Colombia y sus convicciones.

Al entregarles a los hijos de la fallecida congresista la Moción de Duelo, en la que se declara tres días de luto con la bandera del Capitolio izada a media asta, Name aseguró que Piedad sale del capitolio para entrar en los predios de la leyenda política, por su férrea defensa de los más necesitados y la valentía para buscar la paz del país.

Le puede interesar: El Ejecutivo colombiano traslada su sede al Pacífico para «gobernar con el pueblo»

“Despedimos Piedad, una mujer valiente que tiene el signo de la polémica, porque nuestra cultura y nuestro tiempo así la construyó y ella lo enfrentó, ella no conoció el miedo y nos deja un legado de persistencia, un legado de fe, de afirmación no solo sobre Colombia sino sobre las naciones de América Latina, aferradas a la resignación y que ella, con su talante y su turbante, nos enseñó la necesidad de la insurrección, frente a nuestros estados que no quedaron construidos para el progreso y que hoy nos tienen sumidos en el atraso, la pobreza y la guerra”, aseguró Name.

Sigue al canal de WhatsApp de Política

Por su parte Juan Luis Castro, el mayor de sus cuatro hijos, agradecido con los gestos y las expresiones de cariño de cientos de miles de colombianos, así como la solidaridad expresadas desde diferentes latitudes, señaló que la mayor herencia, además del amor por las personas necesitadas y de las poblaciones negras de este país, es su capacidad de trabajo y su convencimiento de que con trabajo las cosas se pueden lograr.

Al final del homenaje rendido por el Congreso de la República a Piedad Córdoba, el presidente Gustavo Petro hizo presencia en Salón de la Constitución, para rendirle homenaje a la mujer que dedicó su vida a la consecución de la paz y a la defensa de los derechos humanos de todos los colombianos, mientras decenas de personas se agolpaban en las rejas frente al Capitolio para despedir a “La Negra”.

Más noticias de Política