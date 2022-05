Llegaron hasta su casa, le pidieron agua y terminaron robándole el cabello

Una mujer de 27 años, aseguró que le robaron su cabello después de drogarla y en su propia casa.

El hecho se registró en sector Los Ciruelos de Malambo, Atlántico. Hasta la vivienda de la mujer habría llegado un hombre que le pidió un vaso con agua, el momento en el que ella le entrega el agua, es lo último que dice que recuerda.

La versión de lo sucedió fue entregada por la madre de la afectada, ante las cámaras del medio de comunicación El Heraldo de Barranquilla.

La mujer narró lo que su hija le contó, «me dijo mami fueron unos venezolanos que llegaron a la casa (…) yo estaba sentada con la niña en la puerta de la casa haciéndole un moñito y pasó un hombre y me dijo, yo te compro el cabello, te doy 40 mil pesos por el cabello y dije no, yo no lo vendo, le tocó la cabeza y se fue. Dice que al rato llegó un hombre, le pidió un vaso con agua y dice que ya no sabes más nada de ahí. El niño dice que ellos le dejaron los $40 mil, en la manito y se fueron».

Vecinos de la mujer, quienes la vieron casi que inconsciente la ayudaron y le avisaron a sus familiares y a la Policía. Las autoridades ubicaron a los sujetos señalados del supuesto robo, así lo confirmó el coronel Marco Ospina, comandante del Distrito Especial Operativo de Soledad.

«Al tomar contacto con estas cuatro personas que le cortaron el cabello se indaga y se confirma que ya tienen una cierta experiencia y durante estos días, habían hecho cortes, en la misma zona donde no había ningún tipo de observación», narró el oficial.

El Coronel, contó que los sujetos dieron su versión y aseguraron que le cortaron el cabello en común acuerdo con ella por el valor de $40 mil.

La Policía continúa la investigación.

