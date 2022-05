En las últimas horas se realizó en las instalaciones de La Picota una diligencia de construcción dialógica de verdad entre víctimas y tres comparecientes de las extintas Farc-EP.

Uno de los asistentes fue José C. C., conocido en las filas de las Farc-EP como ‘Doctor’ o ‘Pastor’, quien llorando pidió perdón a las víctimas.

«Le estoy diciendo la verdad y estoy para esclarecer todo lo que yo conozca (…) yo estoy dispuesto a contar la verdad, de lo que yo tenga conocimiento y en el momento en el que ustedes lo requieran», dijo el excombatiente.

Con la voz entrecortada añadió, «me refiero a un caso en este momento que me carcome a mi (…) ese caso a mi me ha comido porque nunca estuve de acuerdo, (llora) lastimosamente en ese momento no podía hacer nada, no podía evitarlo (…) yo cumplía órdenes así no estuviera de acuerdo tenia que cumplirás, cosas que estaban en contra de uno mismo. Mi familia toda vive en Tumaco, yo soy de la región».

Se refiere al atentado ocurrido en febrero del 2012, a pocos metros de la estación de policía en Tumaco, Nariño, estalló una bomba que acabó con la vida de cuatro civiles y tres policías muertos.

Ubicación de minas y fosas comunes, fueron algunas de las revelaciones de los exintegrantes de las Farc

En la diligencia, también rindieron declaración Luis C. P., ‘alias ‘Gustavo’ o ‘Rambo’; Diego A. G., ‘El Pollo’, Durante el encuentro, realizaron una cartografía social del territorio de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas sobre minas antipersonal; también hablaron de fosas comunes

Dato: La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP -,también citó a rendir versión a 52 exintegrantes de seis bloques de las extintas Farc-EP. Las versiones que serán escuchadas serán las de los exmiembros de los bloques Noroccidental, Occidental, Oriental, Sur, Magdalena Medio y Caribe y se realizarán entre el 21 de junio y el 25 de noviembre del presente año.

💬José Geidyn Castro Chillambo, conocido en las filas de las Farc-EP como 'Doctor' o 'Pastor', pidió perdón a las víctimas y se refirió específicamente a la bomba en contra de la Policía de Tumaco. "Ese es un caso que me carcome a mí", dijo. pic.twitter.com/ER9ZPFsNQS — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) May 12, 2022

Para leer sobre otros hechos en el país, clic AQUÍ.