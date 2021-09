¡Pilas! Así funciona el pico y placa en septiembre en Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá tiene al servicio de la ciudadanía el calendario con las condiciones de restricción del pico y placa para cada tipo de vehículo, en el mes de septiembre.

Recuerda que, en Bogotá rige esta medida en el horario de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y 3:00 p.m. a 7:30 p.m., de lunes a viernes, y con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad. Los días impares no pueden movilizarse vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9; y los días pares la restricción aplica para las terminaciones en 0, 2, 4, 6 y 8.

Así será el pico y placa en Bogotá para este mes:

Pico y placa del 6 de septiembre en Medellín y Area Metropolitana | https://t.co/GzWIkrr8Gp — Minuto30.com (@minuto30com) September 6, 2021