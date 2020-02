Pico y placa de hoy en Bogotá: conozca la restricción vehicular para este martes 25 de febrero

Como es habitual en la Capital de la República, desde las 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y desde las 3:00 p.m. a 7:30 p.m. operará de lunes a viernes la restricción, dependiendo del número de la placa del vehículo particular y si el día es impar o par.

Pico y placa para hoy martes 25 de febrero: vehículos terminados en 1, 3, 5, 7 y 9.

Recordemos que quien incumpla la norma será sancionado con una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes e inmovilización del vehículo, según lo estipulado por el artículo 131 literal C numeral 14 de la Ley 769 del 2002.

Excepciones: vehículos automotores propulsados por motores eléctricos, caravana presidencial, vehículos de servicio diplomático o consular, carrozas fúnebres, vehículos de organismos de seguridad del estado, vehículos de emergencia, vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad, vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios, vehículos destinados al control de tráfico y grúas, vehículos de control de emisiones y vertimientos, motocicletas, vehículos blindados inscritos en el registro distrital, vehículos escolta, vehículos de medios de comunicación, vehículos de autoridades judiciales, vehículos de transporte escolar.