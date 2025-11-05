¡Les picaron arrastre! Doble crimen en Marinilla: un menor y un joven de 19 asesinados a bala

Resumen: El caso ya está en manos de la Policía Nacional y del personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), quienes están realizando las labores de campo e inteligencia para dar con el paradero de los responsables.

Minuto30.com .- Una nueva ola de violencia golpea al Oriente antioqueño. La Policía de Antioquia confirmó un doble homicidio ocurrido en el municipio de Marinilla, que enluta a gran parte de la población. El crimen se registró a altas horas de la noche, exactamente a las 11:50 p. m., en una cancha de fútbol.

Las víctimas fueron dos jóvenes, uno de 19 años y otro de 16 años. La investigación preliminar arrojó un detalle crucial: ambos fueron citados por un tercero a ese lugar poco antes de las 10 de la noche, indicando que el encuentro fue premeditado.

Según la declaración de la Policía, este tercero estaría plenamente identificado por las autoridades. Además, ya se logró la recuperación de elementos probatorios que confirman que esta persona fue quien guió a los dos jóvenes a la cancha, preparando el escenario para el posterior ataque sicarial.

El doble crimen ocurrió cuando, aproximadamente una hora después de la llegada de las víctimas, dos sicarios se acercaron en una motocicleta. Los sujetos se bajaron del vehículo y, sin mediar palabra, hicieron los disparos y atentaron contra la vida de los dos adolescentes.

El caso ya está en manos de la Policía Nacional y del personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), quienes están realizando las labores de campo e inteligencia para dar con el paradero de los responsables. Las autoridades de Marinilla esperan arrojar un resultado positivo de la investigación en el corto plazo, dando respuesta a la población conmocionada.

Este hecho violento se suma a una reciente escalada de criminalidad en el Oriente Antioqueño, que las autoridades vinculan a la confrontación por el control de las economías ilegales, como el microtráfico. La comunidad de Marinilla clama por acciones contundentes que devuelvan la tranquilidad al municipio.