Hallan en el océano Índico un pez de los colores del arcoíris

El biólogo marino Ahmed Najeeb, se ha convertido en el primer científico maldivo en describir una nueva especie de pez.

Se trata del pez hada con velo de rosa, que ha sido bautizado con el nombre científico ‘Cirrhilabrus finifenmaa’ en honor a la flor nacional de las Maldivas, ya que la palabra «finifenmaa» significa «rosa» en el idioma local dhivehi. La especie fue hallada a profundidad de 40 a 70 metros bajo de la superficie del océano Índico, detalla el estudio, publicado la semana pasada en la revista ZooKeys.

De hecho, el ‘Cirrhilabrus finifenmaa’ fue descubierto por primera vez en la década de 1990, pero los investigadores pensaron que era un adulto perteneciente a la especie ‘Cirrhilabrus rubrisquamis’, anteriormente descrita a partir de un único pez juvenil hallado al sur de las Maldivas, en el archipiélago de Chagos.

La confusión se debe a que las crías de muchos peces se parecen, aunque los ejemplares adultos sí tienen características distintas que evidencian que pertenecen a especies diferentes, explica uno de los investigadores, Luiz Rocha, curador de ictiología de la Academia de Ciencias de California, en un comunicado.

Para leer más noticias, clic aquí.

🐠This mesmerising fairy #wrasse found in the #CoralReefs of the Maldives – is the 1st EVER #fish species to be described by a Maldivian scientist.

👉Learn more on @Pensoft's blog: https://t.co/0VEkPDS8Ns#Ichthyology #Biodiversity #MarineScience #MarineConservation pic.twitter.com/yixV0KNUjE

— ZooKeys (@ZooKeys_Journal) March 9, 2022